Fora je u tome kojim redom pržite povrće: Ovako su naše bake spremale sataraš, zato svi kažemo da je samo taj dobarPrethodna vest
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Zasadite ih u avgustu, da vam rađaju celog septembra: Koje povrće može da se opet sadi u avgustu, otkrićemo vam jedno - šargarepa
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Zasadite ih u avgustu, da vam rađaju celog septembra: Koje povrće može da se opet sadi u avgustu, otkrićemo vam jedno - šargarepa
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Fora je u tome kojim redom pržite povrće: Ovako su naše bake spremale sataraš, zato svi kažemo da je samo taj dobar
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