Iako se leto bliži kraju, bašta u avgustu ne mora da miruje. Ovaj period je idealan za setvu brojnih brzorastućih kultura koje mogu da daju rod sve do kasne jeseni.

U ovom mesecu možete posaditi rotkvice, koje brzo niču i uspevaju tokom toplijih septembarskih dana. Za stalni rod preporučuje se da ih sejete u razmacima od nekoliko dana.

Niski pasulj takođe može da se poseje krajem leta, a prve mlade mahune moguće je očekivati već krajem septembra, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni.

Avgust je pogodan i za zelenu salatu, posebno na mestima gde ima malo hlada, kao i za šargarepu, koja može stići za berbu tokom kasne jeseni.

Ne treba zaboraviti ni tikvice, koje uz redovno zalivanje i negu mogu doneti novi rod, kao i cveklu, čiji mladi listovi mogu da se koriste u ishrani dok koren još sazreva.

Za ljubitelje lisnatog povrća, avgust je pravo vreme za setvu spanaća, jer mu prijaju kraći dani i svežije temperature koje dolaze krajem leta.

Uz pravilan izbor biljaka i malo nege, bašta može ostati puna svežeg povrća sve do početka zime.