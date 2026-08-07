Kada temperatura pređe 35 stepeni, malo kome pada na pamet da sat vremena kuva ručak. Šporet dodatno zagreva stan, apetit je slabiji, a svi bismo najradije pojeli nešto brzo, ukusno i zasitno.
Ako ste i vi u toj grupi, imamo odličan predlog. Ova ekspres karbonara pravi se za svega nekoliko minuta, a potrebni su vam sastojci koje većina već ima u frižideru. Idealna je za dane kada nemate ni vremena ni volje da dugo stojite u kuhinji.
Sastojci:
- 1 pakovanje špageta
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 1 jaje
- 150 g pančete
- origano po ukusu
Priprema:
Špagete skuvajte prema uputstvu sa pakovanja i dobro ih ocedite.
Pančetu iseckajte na sitne kockice i kratko propržite dok ne postane hrskava.
U posebnoj posudi umutite pavlaku i jaje, dodajte proprženu pančetu i začinite origanom po želji.
Vruće špagete prelijte pripremljenim sosom i dobro promešajte da se svi ukusi sjedine. Poslužite odmah, uz malo rendanog parmezana ako ga imate.
Za manje od pet minuta dobićete kremast i ukusan ručak koji će vas zasititi, a nećete provesti pola dana pored vrelog šporeta.
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