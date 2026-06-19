Visoke temperature tokom leta dovode do toga da klima uređaji rade gotovo neprekidno, a mnogi ne razmišljaju o tome kako ih pravilno koriste. Ipak, stručnjaci upozoravaju da jedna česta greška pri gašenju klime može dovesti do znatno većeg računa za struju čak od 30 do 50 odsto.

Većina ljudi klimu jednostavno ugasi na daljinski kada izađe iz prostorije ili kada im više nije potrebna. Međutim, naglo gašenje i često uključivanje uređaja tokom dana može da poveća potrošnju energije, jer klima tada mora ponovo da pokreće ceo sistem hlađenja iz početka, što troši više struje nego održavanje konstantne temperature.

Stručnjaci savetuju da je mnogo efikasnije održavati stabilnu temperaturu nego stalno uključivati i isključivati uređaj. Takođe, preporučuje se da klima ne radi na ekstremno niskim temperaturama, jer svako dodatno “forsiranje” hlađenja direktno utiče na potrošnju.

Još jedna česta greška je gašenje klime odmah nakon što se prostor rashladi do željene temperature, a zatim ponovno uključivanje čim postane toplije. Ovakav način korišćenja može značajno povećati potrošnju električne energije tokom dana.

Umesto toga, savetuje se korišćenje “auto” ili “eco” režima, kao i postepeno podešavanje temperature kako bi uređaj radio u optimalnom režimu. Na ovaj način ne samo da se štedi struja, već se produžava i vek trajanja klima uređaja, što je dodatna dugoročna korist za domaćinstvo. U periodu ekstremnih vrućina, kada klima postaje neophodnost, pravilan način korišćenja može napraviti veliku razliku i na komforu i na računu za struju.