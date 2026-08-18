Dom i saveti
Em ružno, em smrdi - evo kako da uništite sve: Kako očistiti buđ iz ćoškova na plafonu, nikada se više neće vratiti
Buđ u uglovima prostorije nije samo estetski problem, već znak da se na tom mestu zadržava vlaga
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Priznajte koliko ih često perete i zašto nikad baš? Koliko često treba čistiti četkice za šminkanje?
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