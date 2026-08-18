Najčešće se pojavljuje iza nameštaja, u uglovima spoljašnjih zidova i oko prozora, posebno tokom hladnijih meseci kada se zbog razlike u temperaturi stvara kondenzacija.

Pre čišćenja otvorite prozor i dobro provetrite prostoriju. Stavite rukavice, a ako ima mnogo buđi, korisna je i zaštitna maska. Nemojte suvu buđ četkati ili strugati, jer se spore mogu raširiti po prostoriji.

Za manje površine možete koristiti sredstvo namenjeno uklanjanju buđi i pratiti uputstvo proizvođača. Nanesite ga na zahvaćenu površinu, ostavite koliko je navedeno na ambalaži, a zatim obrišite i dobro osušite zid. Nikada ne mešajte različita sredstva za čišćenje, posebno ona koja sadrže izbeljivač sa drugim hemikalijama.

Ako je buđ zahvatila zid iza tapeta, gips-karton ili veću površinu, samo čišćenje možda neće biti dovoljno. U tom slučaju potrebno je rešiti i uzrok vlage, a kod ozbiljnijeg problema najbolje je potražiti stručnu pomoć.

Kako sprečiti da se buđ vrati?

Redovno provetravajte sobu, naročito nakon tuširanja ili kuvanja. Nameštaj nemojte potpuno priljubiti uz hladne spoljašnje zidove, već ostavite malo prostora za cirkulaciju vazduha. Ako je vazduh u prostoriji često vlažan, može pomoći odvlaživač.

Najvažnije je da ne uklonite samo buđ, već i uzrok njenog nastanka. U suprotnom, crne fleke u ćoškovima vrlo brzo mogu ponovo da se pojave.