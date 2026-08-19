Kim Kardašijan i Luis Hamilton uživaju na tropskom odmoru na Havajima, a sada su sa svojim pratiocima podelili nove fotografije. Plaže, zalasci sunca, surfovanje i opušteni trenuci u društvu prijatelja samo su deo onoga što su zaljubljeni Kim i Luis zabeležili tokom putovanja.

Dan nakon što je Kim objavila svoje fotografije s odmora, i Luis Hamilton je na Instagramu podelio seriju dosad neviđenih snimaka. Na jednoj od fotografija vozač Ferarija bez majice grli Kim, koja je okrenuta prema njemu. Luis na sebi ima crne kupaće gaćice, kačket i naočare za sunce, dok Kim nosi ružičasti gornji deo bikinija i žuto-narandžastu maramu.

Ostale fotografije prikazuju opuštene trenutke s putovanja – večernje druženje s prijateljima uz društvene igre, šetnje plažom, selfije, surfovanje i prelepe prizore havajskog pejzaža.

Kim takođe podelila fotografije

Dan ranije i Kim Kardašijan objavila je svoju kolekciju fotografija sa odmora, uz opis: „Negde iznad duge“.

Na njenim fotografijama vidi se kako ona i Luis šetaju tropskom plažom. Vozač Formule 1 nosi crne kupaće gaćice, dok je Kim obukla svetlucavi ogrtač za plažu u limeta-zelenoj boji. Jedan od snimaka je i njihov zajednički selfie, na kojem su oboje u usklađenim ružičastim, belim i sivim kombinacijama.

Na putovanju im se pridružila i Kloi Kardašijan sa svojom decom, osmogodišnjom ćerkom Tru i četvorogodišnjim sinom Tejtumom.

Kim je pokazala i porodične trenutke, uključujući fotografije na kojima uči da surfa sa svojom ćerkom Čikago (8) i sinom Sejntom (10), dok se sedmogodišnji Psalom igra u pesku. Pored toga, objavila je nekoliko svojih fotografija u bikiniju, kao i prizore morske kornjače i zalaska sunca.

Od glasina do veze

Glasine o vezi Kim Kardašijan i Luisa Hamiltona pojavile su se u februaru, nakon što su viđeni zajedno u Parizu, a zatim u luksuznom hotelu u kojem su tajno proveli vikend. Ali naravno, otkriveni su i njihova veza nije dugo bila tajna.

Posle toga, Luis je posetio Kim na snimanju serije „All’s Fair“, dok je ona u junu pratila njegovu trku Formule 1 za Veliku nagradu Monaka. Vozač Ferarija prvi put je javno govorio o njihovoj vezi upravo u Monaku, četiri meseca nakon što su počele glasine.

„Sjajno je što je došla ovog vikenda i što imam njenu podršku“, rekao je Hamilton na konferenciji za medije nakon trke 7. juna.

Sudeći prema novim fotografijama, novi par trenutno uživa u romantičnom odmoru, uz zagrljaje i romantičnu šetnju plažom.

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