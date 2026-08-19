Stomatolozi su saglasni da je najbolje prati zube pre doručka i prve jutarnje kafe, a ne odmah nakon obroka. Razlog je to što hrana i piće, naročito kiseli proizvodi, privremeno omekšavaju zubnu gleđ, pa četkanje neposredno nakon doručka može da je ošteti.

Stomatološkinja dr Dipa Čopra objašnjava da doručak često uključuje namirnice poput soka od narandže, voća i kafe, koje mogu da snize pH vrednost u ustima. Zbog toga gleđ postaje osetljivija, a četkanje odmah nakon jela može doprineti njenom trošenju.

Pranje zuba pre doručka ima još jednu prednost. Tokom noći u ustima se nakupljaju bakterije i plak, pa se jutarnjim četkanjem uklanjaju, dok fluor iz paste dodatno štiti zube i gleđ tokom dana.

Ipak, ukoliko neko više voli da pere zube nakon doručka, stomatološkinja Medlin Sejlo kaže da ni to nije problem, ali je važno sačekati oko 30 minuta. Za to vreme pljuvačka može da smanji kiselost u ustima i omogući gleđi da se oporavi.

Sa ovim stavom slažu se i dr Henri Hekni i dr Džes Sagu, koji takođe savetuju da se zubi ne peru odmah nakon obroka. Umesto toga, usta se mogu isprati vodom kako bi se uklonili ostaci hrane.

Dakle, najjednostavnija jutarnja rutina bila bi: oprati zube čim ustanete, zatim doručkovati i popiti kafu. Ako ipak odlučite da četkate zube nakon doručka, sačekajte najmanje pola sata kako biste zaštitili zubnu gleđ.