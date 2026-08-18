Dan koji je trebalo da bude početak zajedničkog života pretvorio se u potpuni košmar za jednog mladoženju. Samo nekoliko sati nakon što je izgovorio sudbonosno „da“, otkrio je šta njegova tek venčana supruga radi iza njegovih leđa i odlučio da je brak završen pre nego što se svadba završila.

Kako je ispričao jedan od gostiju, mladenci su tog dana slavili venčanje, ne sluteći da će se sve raspasti dok su zvanice još bile na podijumu.

Telefon nije prestajao da zvoni

Prema priči objavljenoj na Reditu, nevesta je tokom proslave popila više alkohola, dok je njen telefon neprestano dobijao obaveštenja.

U jednom trenutku mladoženja je uzeo njen telefon i pogledao poruke. Ono što je pročitao potpuno ga je zateklo.

Gost tvrdi da je otkrio da je njegova nevesta tokom svadbe razmenjivala seksualno eksplicitne poruke sa kolegom sa posla.

Bio sam na svadbi na kojoj se nevesta napila, a mladoženja je uzeo njen telefon i video da se tokom čitavog venčanja dopisivala sa kolegom, ispričao je gost.

Dok su zvanice slavile, igrale i verovatno verovale da mladenci uživaju u jednom od najsrećnijih dana u životu, iza kulisa se njihov odnos praktično raspao.

Odmah povukao potez

Mladoženja navodno nije želeo da se pravi da se ništa nije dogodilo. Umesto planiranog nastavka proslave i medenog meseca, odlučio je da sve prekine.

Prema tvrdnjama gosta, zamolio je osobu koja ih je venčala da ne preda dokumentaciju o sklapanju braka.

Mladenci nisu otišli ni na medeni mesec, a navodno su kasnije gostima vratili i svadbene poklone.

Ipak, ostaje pitanje kakav je bio njihov pravni status, jer samo zahtev da dokumentacija ne bude predata ne mora nužno da znači da brak pravno nije zaključen – to zavisi od propisa mesta na kojem je venčanje održano.

Gosti nedeljama nisu znali šta se dogodilo

Posebno je neverovatno što većina gostiju navodno nije ni shvatila kakva se drama odigrala tokom proslave.

Tek nekoliko nedelja kasnije saznali su šta se zapravo dogodilo. U međuvremenu je nevesta, prema ovoj priči, pokušavala da spase njihov odnos, ali bez uspeha.

Priča je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi su bili iznenađeni koliko je brzo mladoženja reagovao.

Jedan korisnik se našalio da je čovek sebi verovatno uštedeo čitavo bogatstvo na razvodu, dok je drugi priznao da u takvoj situaciji verovatno ne bi bio sposoban da razmišlja dovoljno hladne glave da odmah pomisli na bračnu dokumentaciju.

Tako se svadba koja je počela u 13 časova završila potpuno drugačije nego što je bilo planirano prema ovoj viralnoj priči, do osam uveče mladoženja je već smatrao da je ponovo slobodan čovek.

Važno je, međutim, napomenuti da priča potiče od anonimnog korisnika Redita koji tvrdi da je bio gost na venčanju, pa njene detalje nije moguće nezavisno potvrditi.