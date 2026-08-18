Ovako su naše bake kiselile krastavce: Krckaju kao prvog dana, a tajna je u jednom koraku pred zatvaranje tegliPrethodna vest
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"Venčao sam se u 13 sati, a do 20 sam ponovo bio samac": Mladoženja usred svadbe saznao istinu o nevesti
Dok su zvanice slavile, igrale i verovatno verovale da mladenci uživaju u jednom od najsrećnijih dana u životu, iza kulisa se njihov odnos praktično raspao
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