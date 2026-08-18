Usisivači su veoma praktični za brzo čišćenje i odlično se snalaze sa većinom svakodnevnih potreba.
Međutim, oni nažalost ne mogu da reše svaki problem. Evo pet vrsta prljavštine koje nikada ne bi trebalo usisavati.
Slomljeno staklo
Većina tipova usisivača može se oštetiti usisavanjem slomljenog stakla. Staklo može probušiti creva, krhotine se mogu zaglaviti u rotirajućim četkama ili valjcima, a oštri komadi mogu proseći kese za usisivač.
Jedini bezbedan način da usisate slomljeno staklo jeste korišćenje radioničkog usisivača ili usisivača za mokro i suvo usisavanje. Čak i tada, uvek sledite uputstva proizvođača i pridržavajte se ovih saveta:
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Pre usisavanja rukavicama pokupite veće komade stakla.
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Proverite da li na crevu usisivača i otvoru za sakupljanje ima blokada.
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Koristite jednokratnu kesu ili uložak radi bezbednijeg odlaganja stakla.
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Podesite usisivač na najslabiju jačinu i postepeno je povećavajte do najjače kako biste pokupili najsitnije krhotine.
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Držite svetlu LED lampu pod različitim uglovima kako biste bili sigurni da ste uklonili svo staklo.
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Nosite zaštitne rukavice kada vadite kesu iz radioničkog usisivača i pravilno je odložite.
Pepeo iz kamina
Znate da samo jedan mali, topao žar iz ložišta može zapaliti vaš usisivač ako ga koristite za uklanjanje pepela. Zato se radije odlučite za metalnu lopaticu i kofu. Ako mislite da možete sačekati da se pepeo potpuno ohladi — i tu grešite.
Iako hladan pepeo neće rastopiti mehanizme u vašem aparatu, sitna prašina može zapušiti filtere i creva i znatno smanjiti snagu usisavanja. Isto pravilo važi i za usisavanje velikih količina bilo koje vrste sitnog praha, kao što su brašno, soda bikarbona ili puder za telo. Koristite đubrovnik, metlu i krpu kako biste uklonili što više praha pre nego što usisate to područje.
Lepljiva prljavština ili prolivene tečnosti
Osim ako ne koristite radionički usisivač za mokro i suvo usisavanje, tečnosti i usisivači ne idu zajedno. Usisavanje prolivenog mleka može oštetiti električne komponente usisivača i dovesti do stvaranja užasnih mirisa. Tečnosti ili lepljive mrlje, poput osušenog putera od kikirikija i džema, mogu se zaglaviti unutar creva usisivača, odakle ih je gotovo nemoguće očistiti i mogu postati leglo buđi. Umesto usisivača, uzmite krpu za pod ili papirne ubruse.
Kablovi i sitni predmeti
Gotovo svi smo slučajno prešli usisivačem preko električnog kabla ili trake za podizanje roletni. Krajnji rezultat nije lep ni po vaš usisivač ni po kabl. Dugačke uzice mogu se zapetljati i oštetiti valjke usisivača, dok usisivač može pokidati ili zamrsiti kabl. Sitni predmeti kao što su kovanice, plastične igračke, čiode i spajalice mogu oštetiti unutrašnje komponente usisivača i izazvati cepanje creva i kesa.
Pre nego što počnete da usisavate prostoriju, odvojite trenutak da sklonite kablove s puta i pokupite sitne stvari.
U radnim sobama, kancelarijama i dečijim sobama pređite jakim magnetom preko tepiha i staza kako biste pohvatali skrivene sitne metalne predmete pre usisavanja.
Zemlja za cveće
Dakle, mačka vam je ponovo prevrnula sobne biljke. Primamljivo je upotrebiti usisivač za brzo čišćenje, ali zemlja je verovatno vlažna. Znate šta vlažna prljavština radi unutrašnjosti usisivača. Upotrebite metlu i đubrovnik, a preostalu zemlju pustite da se potpuno osuši pre nego što je usisate.
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