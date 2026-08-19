Kada je vruće najviše prijaju osvežavajuće salate. Poznati kuvar Džejmi Oliver ima recept za osvežavajuću salatu od krastavaca koja se priprema za svega desetak minuta.

Za ukusnu salatu od kratavca potrebno je nekoliko sastojaka i svega desetak minuta.

Slavni kuvar ima i mali trik koji pravi razliku. Pre nego što ih isečete, po krastavcima nekoliko puta pređite viljuškom po celoj dužini. Tako nastaju plitka udubljenja koji salati daju zanimljiv izgled, ali i pomažu da se preliv bolje upije u krastavac i da salata bude sočnija. Brzo ćete je pripremiti, a ukus će biti bolji.

Recept za salatu od krastavaca

Sastojci:

2 veća krastavca

1 limun

1 manja veza sveže mirođije

2 kašike maslinovog ulja

so i sveže mleveni crni biber

Priprema:

Krastavce isecite na tanke kolutove, stavite ih u cediljku, posolite i ostavite da stoje 10 do 15 minuta. So će izvući višak tečnosti, a krastavci će zadržati svoju hrskavost.

Dok čekate, većinu mirođije krupno iseckajte, a nekoliko lepih grančica ostavite za dekoraciju. Limun dobro operite vrućom vodom, narendajte koru i iscedite sok.

Oceđene krastavce prebacite u veću činiju, pa dodajte limunov sok i koru, maslinovo ulje, biber i seckanu mirođiju. Sve dobro promešajte, prebacite na tanjir i ukrasite preostalim grančicama mirođije.

Ukusna i osvežavajuća salata od krastavaca može da se posluži odmah uz ribu sa roštilja, pečeno meso ili kao lagan samostalan obrok.

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