Dok Srbiju ovih dana pogađa novi talas tropskih vrućina, klima-uređaji rade gotovo bez prestanka. Međutim, uz prijatan rashlađen stan dolazi i pitanje koje se svakog leta ponavlja - da li je jeftinije ostaviti klimu da radi ceo dan ili je stalno uključivati i isključivati?

Upravo o tome povela se velika rasprava na Redditu, gde su korisnici delili svoja iskustva i računice o tome koliko klima zaista troši struje i kako može da se koristi na najekonomičniji način.

Jedna korisnica opisala je svoju situaciju.

"Preselila sam se iz novije zgrade sa dobrom izolacijom u stariji stan u potkrovlju. Stan ima oko 60 kvadrata i dve inverter klime. Da li je bolje da jedna radi ceo dan, a drugu uključim samo uveče u spavaćoj sobi ili je isplativije da ih stalno palim i gasim?", pitala je.

Većina ima isti savet

Najveći broj korisnika složio se da je najmanja potrošnja kada klima radi neprekidno, ali na umerenoj temperaturi.

"Nemoj da je stalno pališ i gasiš. Podesi je na 24 ili 25 stepeni i neka radi. Inverter klima tada održava temperaturu i troši mnogo manje nego kada svaki put ponovo hladi pregrejan stan", napisao je jedan korisnik.

Drugi je naveo da klima od 3,5 kW u stanu od oko 60 kvadrata radi gotovo ceo mesec, a račun za struju mu je veći za svega oko 1.400 dinara.

"Račun mi je bio veći oko 1.000 dinara"

Jedan od korisnika izneo je i svoju računicu.

"Klima mi je radila skoro bez prestanka tokom celog jula. Potrošila je oko 80 kWh, što znači da me je rashlađivanje stana koštalo približno 1.000 dinara za ceo mesec."

Drugi dodaje da u stanu od 60 kvadrata klima radi oko 12 sati dnevno, od 10 do 22 časa.

"Račun za struju bude veći oko 1.200 dinara mesečno. Držim je na 25 stepeni jer ne želim da bude previše hladno zbog dece."

Odvlaživanje pravi veliku razliku

Pojedini korisnici tvrde da nije presudna samo temperatura.

"Svakako uključite opciju za odvlaživanje vazduha. Kada je vlaga manja, mnogo je prijatnije i deluje kao da je u prostoriji nekoliko stepeni hladnije."

Kako uštedeti struju?

Većina učesnika rasprave slaže se da nekoliko jednostavnih pravila pravi najveću razliku:

držite temperaturu između 24 i 26 stepeni

ne gasite klimu svakih sat vremena

zatvorite prozore i spustite roletne tokom najtoplijeg dela dana

ako imate inverter klimu, pustite je da održava temperaturu umesto da stalno hladi ispočetka

koristite opciju za odvlaživanje vazduha kada je napolju velika vlaga.

Mnogi su zaključili da savremene inverter klime troše znatno manje nego što većina ljudi misli i da je, u većini slučajeva, jeftinije ostaviti uređaj da radi u kontinuitetu nego ga neprestano uključivati i isključivati.