Ko često pravi pitu sa kupovnim korama zna kako to ume da se završi, nadev odličan, sve urađeno po receptu, a kore posle pečenja suve i tvrde. I onda se pitate gde ste pogrešili.

Problem često uopšte nije u nadevu. Kupovne kore su tanke i brzo gube vlagu u rerni, pa im treba mala pomoć. A za nju vam ne treba ništa posebno, jogurt, kisela voda i malo ulja.

Ovaj jednostavan preliv može da se koristi za pitu sa sirom, mesom, spanaćem, krompirom, ali i za pojedine slatke varijante. Pita ostaje sočna i mekana iznutra, dok odozgo dobija onu finu, zlatnu koricu zbog koje se prvo pojedu krajevi.

Preliv od samo tri sastojka

Potrebno je:

1 čaša jogurta

1 čaša kisele vode

pola čaše ulja

Sve sipajte u činiju i kratko umutite žicom ili viljuškom, samo da se sastojci sjedine.

Dok slažete pitu, svaku koru premažite sa malo preliva, pa tek onda stavite nadev. Ne treba je natapati, dovoljno je da preliv bude ravnomerno raspoređen.

Kada složite celu pitu, ostatak smese nemojte bacati. Prelijte njime pitu odozgo i ostavite je oko 15 minuta pre nego što je ubacite u rernu. Za to vreme kore će povući taman dovoljno tečnosti.

Zašto pita bude mnogo bolja?

Svaki od ova tri sastojka ima svoju ulogu. Jogurt daje mekoću i punoću, kisela voda pomaže da kore budu laganije, dok ulje sprečava da se slepe i doprinosi lepom rumenilu.

Zato je rezultat mnogo bolji nego kada kore samo poprskate uljem. Ulje daje masnoću, ali ne daje vlagu, pa pita i dalje može da izađe iz rerne suva.

Važno je i da ne ostavljate pojedine kore potpuno suve. Upravo ti delovi kasnije postanu tvrdi i lome se čim pokušate da isečete parče.

I još jedna sitnica: koliko god mirisala kada je izvadite iz rerne, nemojte odmah navaliti na nju. Ostavite je desetak minuta da se odmori. Nadev će se malo stegnuti, kore će omekšati taman koliko treba, a pita će se mnogo lepše seći.