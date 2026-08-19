Rodila dan nakon što je saznala da je trudna: Neverovatna priča žene koja je došla je u bolnicu zbog grčeva, a otišla sa sinomPrethodna vest
Poznati
Utučena do bola, nije joj lako uopšte: Kraljica Kamila progovorila o teškom periodu koji je prošla sa kraljem Čarlsom
Kraljica Kamila prvi put je detaljnije javno govorila o teškom periodu koji je usledio nakon što je saznala da njen suprug, kralj Čarls III, boluje od raka
Poznati
Najnovije
Najčitanije
19min
Majonez na kosu, pasta za zube na bubuljice: Evo koji stari trikovi stvarno rade, a koje odmah zaboravite
38min
Napunila 61 godinu, a izgleda kao da ima 15 manje: Nema nijednu operaciju, radi samo ovo i potpuno je besplatno
52min
Ispovest koja je izazvala bes žena: "Život mi je bio kao iz bajke, ali kada sam mužu saopštila ovo, razveli smo se nakon par dana"
23H
"Venčao sam se u 13 sati, a do 20 sam ponovo bio samac": Mladoženja usred svadbe saznao istinu o nevesti
23H
Ovako su naše bake kiselile krastavce: Krckaju kao prvog dana, a tajna je u jednom koraku pred zatvaranje tegli
DOM I SAVETI
Šta joj bi da proba ovo?
VLAGA U STANU PRAVI HAOS
NOSTALGIJA
Komentari (0)