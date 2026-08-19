U kratkom filmu snimljenom povodom 30. godišnjice organizacije „Maggie's“, Kamila je otkrila koliko joj je teško padalo da čuva kraljevu dijagnozu u tajnosti.

Kamila je za bolest svog supruga znala već 31. januara 2024. godine, kada je otvorila novi centar „Maggie's“ u okviru Kraljevske besplatne bolnice u Londonu. Samo pet dana kasnije javnost je zvanično obaveštena o Čarlsovoj dijagnozi.

Govoreći o tom periodu, kraljica je priznala da joj je bilo veoma teško da ćuti. Kada ju je izvršna direktorka organizacije, lejdi Laura Li, podsetila da je samo nedelju dana nakon njene posete centru kraljeva bolest postala javna, Kamila je rekla da je „čeznula da to izgovori“, ali da očigledno nije mogla.

Objasnila je da je tokom posete centru videla brojne ljude koji se bore sa rakom, kao i njihove porodice, zbog čega je još više shvatila koliko je važna podrška koju ovakve organizacije pružaju obolelima i njihovim najbližima.

Kamila je govorila i o tome kako je podržavala supruga tokom lečenja. Čarls se, pored terapije zbog raka, prethodno oporavljao i od tretmana zbog uvećane prostate. Ipak, prema njenim rečima, bolest ga nije sprečila da nastavi da obavlja kraljevske dužnosti.

„Ništa ga nije zaustavilo. Samo je rekao: 'Ovo je moj način. Snaći ću se sa tim'“, ispričala je kraljica.

Čarls je kasnije otkrio da se njegovo lečenje smanjuje i da su rezultati terapije dobre vesti. Istakao je da su rana dijagnoza, pravovremeno lečenje i poštovanje saveta lekara imali važnu ulogu u njegovom oporavku.

Njegova odluka da javno govori o bolesti, prema rečima Laure Li, uticala je i na druge muškarce. Organizacija „Maggie's“ zabeležila je povećanje od 12 odsto broja muškaraca koji posećuju njihove centre nakon što je objavljena kraljeva dijagnoza.

Kraljičina otvorenost o emocijama koje je proživljavala pokazala je i koliko bolest jednog člana porodice utiče na njegove najbliže. Organizacija „Maggie's“, koja ima 27 centara širom Velike Britanije, pruža podršku obolelima od raka, njihovim porodicama i prijateljima.