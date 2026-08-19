Četrdesetšestogodišnja Monika Tompson iz Las Vegasa rodila je samo dan nakon što je saznala da je uopšte trudna.

Uprkos tome što je ceo život bila uverena da ne može ostati u drugom stanju, Monika je pod neverovatnim okolnostima rodila sina Džejdena Entonija. Punih 16 godina pokušavala je da ostane trudna sa svojim pokojnim suprugom Kevinom, ali je bilo bezuspešno.

"Učinili smo sve što smo mogli, ali nismo bili u financijskoj situaciji da isprobamo postupak medicinski potpomognute oplodnje. Kad sam navršila 40 godina, pomirila sam se s tim da verovatno nikada neću postati majka. Godinu dana nakon što je moj suprug umro, upoznala sam Džejsona. Ubrzo smo počeli da živimo zajedno, a o deci nismo razmišljali", započela je svoju priču.

"Menstruacija mi je bila redovna, iako čudnija nego inače. Čak sam i izgubila devet kilograma zahvaljujući odlascima u teretanu. Dakle, nije bilo razloga da posumnjam da sam trudna kada me je Džejson s mučninom i grčevima doveo u bolnicu. Nisu imali ultrazvuk pa su me pitali postoji li šansa da sam trudna. Moj odgovor je bio jasan: 'Nema šanse!", opisala je Monika situaciju kada je stigla u bolnicu.

"Izvadili su mi krv i nakon što su nalazi stigli rekli su mi da sam trudna. Za manje od 24 sata rodila sam Džejdena", rekla je.

"Maleni sad ima 7 godina. Ja sam presrećna jer sam postala majka nakon svih tih godina. No moram priznati da se malo osećam zakinuto jer trudnoću nisam iskusila u pravom smislu te reči. Isto tako, volela bih da sam malo mlađa mama, ali šta je, tu je", poručila je.