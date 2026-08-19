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Ovako se zapravo prave najbolje prženice: Jednu stvar svi preskaču, a baš ona menja ukus

Ako su va prženice gnjecave, zagorale ili pak "žive", evo gde grešite i kako to da popravite.

Autor:  Slobodanka Ćorić
19.08.2026.08:01
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Ovako se zapravo prave najbolje prženice: Jednu stvar svi preskaču, a baš ona menja ukus
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Prženice su rado viđen gost na trpezama u Srbiji, a ovaj jednostavan i jeftin specijalitet je zaista dragocen - priprema se brzo i može se jesti na desetinu načina.
 

Savršene prženice su hrskave na ivicama, a nežne i mekane u sredini, ne treba da budu previše masne, ali ni suve, a takođe nije dozvoljeno da budu pregorele ili nedovoljno pečene... No, sasvim sigurno vam nikada nije pošlo za rukom da dobijete baš takve - bez ijednog navedenog kiksa!

A stvar je samo u pažljivoj pripremi, strpljenju i trikovima iskusnih majstora, koje vam sada i donosimo. Dakle, ako su va prženice gnjecave, zagorale ili pak "žive", evo gde grešite i kako to da popravite.

Sečete hleb isuviše tanko

Ako su kriške suviše tanke, hleb može lako da se raspadne jer je smesa od jaja "teška". Kriške bi trebalo da budu debele oko santimetar i po.

Koristite svež hleb

Uvek je bolje koristiti hleb koji je odstojao bar jedan dan. Maslac gori na visokim temperaturama, pa je daleko bolje ipak koristiti biljno ulje.

Premda ovo kod nas nije uobičajena praksa, prženice ipak budu mnogo ukusnije kada se u smesu sa jajima doda i mleko, i to punomasno!

Stavljate previše jaja

Neka okvirna formula za pripremu smese od jaje jeste da na dve kriške hleba treba iskoristiti četvrtinu šoljice mleka i jedno jaje.

Zaboravljate začine

Prstohvat kima, bibera ili malo parmezana u smesi učiniće obične prženice "remek delom", a ako volite slatku varijantu neka to budu cimet, vanila ili šećer u prahu.

 

Ulje mora da bude vruće kako prženice ne bi upile previše masnoće. Pecite ih na srednje jakoj vatri po nekoliko minuta sa svake strane.

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