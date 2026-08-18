Kuvanje pirinča deluje jednostavno, ali mnogima se dešava da zrna na kraju budu gnjecava, slepljena ili zagore na dnu šerpe. Osim pravilnog odnosa vode i pirinča, važnu ulogu može da ima i jedan sastojak koji većina ljudi već ima u kuhinji. Tako će vaše jelo biti ukusno i rastresito.

Jedan od najvažnijih koraka jeste pravilan odnos vode i pirinča, pa na jednu šolju pirinča treba staviti tri šolje vode. Na taj način zrna imaju dovoljno tečnosti da se skuvaju, a uz mali trik mogu ostati rastresita i odvojena.

Pored toga, dovoljno je da se tokom kuvanja u vodu doda nekoliko kapi limunovog soka da pirinač bude rastresit i da se me lepi za dno šerpe.

Ako vam se pirinač do sada često pretvarao u gnjecavu masu, sledeći put probajte ovaj jednostavan trik.

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