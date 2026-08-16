U stanu vam je vrelo kao u rerni? Ovaj trik s ventilatorom pretvara ga u ledaru!

Ukoliko nemate klima uređaj ili ne želite da ga koristite zbog problema sa sinusima, ili želite da uštedite na računu za struju, postoji jeftin i jednostavan način da spustite temperaturu u stanu i tako sebi i ukućanima olakšate vrele dane.

Pronašli smo jedan od najlakših i potpuno besplatnih načina pomoću kojeg možete da pojačate delovanje ventilatora i bolje rashladite stan po velikoj vrućini.

Potrebni su vam so, voda i šest plastičnih flašica (sigurno imate prazne od vode ili nekog soka). U svaku flašu sipajte po dve kašičice soli, napunite ih vodom i stavite da se zalede.

Kada se zalede poređajte ih ispred ventilatora na poslužavnik. So će učiniti da voda bude duže zaleđena, a ventilator će rashladiti prostoriju baš kao klima uređaj jer će duvati u zaleđene flaše.

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