Sezona zimnice polako počinje, a ako postoji nešto što u špajzu gotovo nikada nije višak, onda su to domaći kiseli krastavčići. Otvorite teglu uz pasulj, pečenje, krompir ili običan sendvič i pola ručka je već rešeno.

Kod kornišona je, međutim, najvažnije da ostanu čvrsti i hrskavi, a ne da se posle nekoliko nedelja pretvore u mekane krastavce bez ukusa. Ovaj stari recept upravo zato vredi sačuvati priprema nije komplikovana, a od pet kilograma kornišona dobićete ozbiljnu zalihu za zimu.

Sastojci

Za pripremu vam je potrebno:

5 kg sitnih kornišona

3 l vode

1 l sirćeta

6 kašika šećera

6 kašika soli

1 vinobran

mirođija

lovorov list

biber u zrnu

seme slačice

Dobro operite kornišone

Krastavčiće najpre operite u nekoliko voda. Nemojte preskočiti ovaj korak, jer se između sitnih neravnina na kori često zadržavaju zemlja i nečistoće.

Rasporedite ih na čistu kuhinjsku krpu i ostavite da se dobro ocede.

Za to vreme operite i pripremite tegle. Kornišone ređajte uspravno i što gušće tako ćete u svaku teglu uspeti da stavite više, a izgledaće urednije kada ih kasnije otvorite.

U svaku teglu stavite lovorov list, malo mirođije, kašičicu semena slačice i nekoliko zrna bibera.

Preliv je ključ dobrog ukusa

U veću šerpu sipajte tri litra vode i litar sirćeta, pa dodajte so i šećer. Promešajte i stavite na šporet.

Kada tečnost provri, sklonite je sa ringle i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Tek potom dodajte vinobran i dobro promešajte da se rastvori.

Dobijenim prelivom napunite tegle tako da kornišoni budu prekriveni tečnošću, a zatim ih čvrsto zatvorite.

Još jedan korak i zimnica je spremna

Na dno široke šerpe stavite kuhinjsku krpu, pa preko nje poređajte zatvorene tegle. Krpa je važna kako tegle tokom zagrevanja ne bi direktno dodirivale vrelo dno šerpe.

Nalijte mlaku vodu otprilike do grla tegli i postepeno zagrevajte. Kada voda počne da ključa, ostavite ih oko 15 minuta.

Pratite i same kornišone. Kada promene boju i postanu svetliji, a od dna tegle počnu da se podižu sitni mehurići, vreme je da ih sklonite.

Tegle pažljivo izvadite, umotajte u ćebe ili deblji peškir i ostavite da se postepeno hlade preko noći.

Sutradan ih prebacite na hladno, suvo i tamno mesto gde inače čuvate zimnicu.

A onda sledi najteži deo sačekati zimu i ne otvoriti prvu teglu već posle nekoliko dana.