Najveća muka prilikom čišćenja često nije krupna prljavština, već ona sitna prašina koja kao da beži ispred metle. Zadržava se po podu, zavlači u ćoškove i pukotine, pa isto mesto neretko morate da prelazite nekoliko puta.

Tu bi mogao da pomogne jednostavan trik sa aluminijumskom folijom.

Ideja je da se donji deo metle obmota komadom folije, što bi trebalo da olakša skupljanje fine prašine tokom metenja. Smatra se da efekat ima veze sa statičkim elektricitetom. Trik može biti naročito praktičan na pločicama, laminatu i vinilnim podovima.

Ipak, ne treba očekivati čudo rezultat zavisi od vrste metle, poda, ali i same prljavštine.

Kako se koristi folija na metli?

Ne treba vam nikakva posebna oprema. Uzmite komad aluminijumske folije i obmotajte ga oko donjeg dela metle, odnosno oko osnove na kojoj se nalaze vlakna. Dobro ga pričvrstite kako se ne bi pomerao dok metete.

Zatim očistite pod kao i obično. Najbolje je da trik prvo isprobate na mestu gde se inače skuplja mnogo prašine i dlačica, tako ćete odmah videti da li pravi razliku.

Foliju ne morate da bacite posle jednog korišćenja. Ako je ostala čista i neoštećena, možete je koristiti ponovo. Kada se izgužva, zaprlja ili pocepa, jednostavno je zamenite novim komadom.

Ne može da zameni pranje poda

Ovaj trik namenjen je prvenstveno laganoj, suvoj prašini, dlakama i sitnim česticama. Tvrdokorne fleke, masnoću i zalepljenu prljavštinu, naravno, neće ukloniti.

Zato foliju na metli treba posmatrati kao mali kućni trik koji može da olakša svakodnevno metenje, a ne kao zamenu za usisavanje ili temeljno pranje poda.