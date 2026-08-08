Često koristimo klima-uređaje tokom leta kako bismo svoje domove održali hladnim i udobnim. Naravno, vreme nikada nije isto tokom celog dana. Može biti sparno, 30 stepeni i vlažno u popodnevnim satima, ali 22 stepena do ranog večeri. A ako temperatura ostane visoka tokom celog dana, možda ćete doći u iskušenje da pustite klima-uređaj da radi od izlaska do zalaska sunca kako bi hladan vazduh stalno strujao.
Sve ovo nameće pitanje — da li bi trebalo da pustite klima-uređaj da radi ceo dan, ili da ga uključujete samo kada vam je potreban?
Stručnjaci su diskutovali o prednostima i manama oba pristupa i otkrili koja je metoda isplativija.
Rad klima-uređaja tokom celog dana
Prednosti: Smanjenje opterećenja je velika prednost rada klima-uređaja tokom celog dana. „Zaustavljanje i ponovno pokretanje je ono što stavlja najveći fizički stres na kompresor i motor,” kaže Džon Gabrijeli, vlasnik kompanije ,,Air Temp Solutions" za sajt Martha Stewart. „Sistem koji održava stabilnu temperaturu ima manje ciklusa pokretanja.”
Ostavljanje uređaja uključenim takođe pomaže u kontroli nivoa vlažnosti. Vaš klima-uređaj ne samo da hladi vazduh, već ga i odвлаžuje. „Dosledan rad sistema održava nisku vlažnost u zatvorenom prostoru,” kaže on. „To čini da vazduh deluje svežije i na višim podešavanjima termostata i sprečava upijanje vlage u gipsane zidove, nameštaj i podove.”
Nedostatak: Jedan glavni nedostatak rada klima-uređaja tokom celog dana jeste to što biste u određenim situacijama mogli trošiti novac bez potrebe.
„Loša strana su troškovi,” kaže Heder Arlinghaus, vlasnica kompanije ,,Arlinghaus Plumbing, Heating, Air Conditioning & Electrical". „Ako nikog nema kod kuće većim delom dana, a vi održavate temperaturu na 21 stepen, trošite novac koji ne morate.”
Uključivanje i isključivanje klima-uređaja
Prednosti: Ako želite da uštedite novac, puštanje klima-uređaja da radi samo kada vam je potreban može biti isplativije u određenim scenarijima. Logika deluje prilično jednostavno: ako isključite klima-uređaj, ne trošite energiju i samim tim ne trošite novac na hlađenje kuće. Međutim, potencijalna ušteda zavisi od faktora kao što su koliko ste dugo odsutni, spoljašnja temperatura, nivo vlažnosti i koliko podešavate termostat.
Nedostaci: Možda mislite da činite dobru stvar time što ne puštate sistem da radi kada vam nije potreban, ali to često ima suprotan efekat, kaže Arlinghaus. „Kada vaš sistem mora vruću i vlažnu kuću da vrati na udobnu temperaturu od nule, on radi znatno napornije nego da je samo održavao malo višu podešenu temperaturu tokom celog dana. Taj period oporavka može lako poništiti svaku uštedu,” kaže ona.
Kao što je Gabrijeli ranije napomenuo, centralna klima ne samo da hladi vazduh — ona ga i odvlažuje. Dakle, ako uključujete i isključujete sistem, dozvoljavate da vazduh u vašem domu nepotrebno postane vlažniji. „Kada ponovo pokrenete sistem, moraće da radi dvostruko napornije satima samo da bi uklonio vlagu iz vazduha pre nego što uopšte bude mogao efikasno da smanji temperaturu,” kaže on.
Gabrijeli kaže da kada isključite sistem, toplota ne utiče samo na vazduh u vašem domu, već i na sam dom — to je poznato kao toplotna masa. „Ona prodire u toplotnu masu vašeg doma, kao što su zidovi, nameštaj, ormarići i podovi,” kaže Gabrijeli. „Kada ponovo uključite klimu u kasnim popodnevnim satima, uređaj mora da rashladi čitavu građevinsku masu kuće, a ne samo vazduh.”
Šta je bolje? Treća opcija
Niti je konstantno održavanje iste temperature, niti je učestalo uključivanje i isključivanje klima-uređaja nužno najbolji pristup. Umesto toga, podešavanje termostata kada ste odsutni može ponuditi kompromis između uštede energije i udobnosti.
„Najbolji pristup je da podesite temperaturu za nekoliko stepeni više dok ste odsutni — a ne da je isključite — i da koristite pametni ili programabilni termostat kako biste je vratili na nivo udobnosti pre nego što stignete kući,” kaže Arlinghaus. „Dobijate uštedu bez nepotrebnog opterećivanja vašeg sistema.”
Gabrijeli se slaže, napominjući da ovaj metod omogućava domu da se mnogo lakše vrati na udobnu temperaturu. „Povećanje od 4 do 5 stepeni drži vlažnost pod kontrolom i sprečava zidove i nameštaj da upiju višak toplote, što omogućava vašem sistemu da brzo vrati dom na vrhunski nivo udobnosti bez preopterećenja kompresora,” kaže on.
Na kraju, nema potrebe da ručno uključujete i isključujete klima-uređaj tokom dana. Pustite termostat da sam uključuje i isključuje sistem po potrebi dok ste kod kuće i razmislite o podizanju temperature kada ste odsutni nekoliko sati. U izuzetno vlažnim uslovima, umereno podizanje temperature umesto potpunog gašenja sistema takođe može pomoći u održavanju udobnosti u zatvorenom prostoru.
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