Često koristimo klima-uređaje tokom leta kako bismo svoje domove održali hladnim i udobnim. Naravno, vreme nikada nije isto tokom celog dana. Može biti sparno, 30 stepeni i vlažno u popodnevnim satima, ali 22 stepena do ranog večeri. A ako temperatura ostane visoka tokom celog dana, možda ćete doći u iskušenje da pustite klima-uređaj da radi od izlaska do zalaska sunca kako bi hladan vazduh stalno strujao.

Sve ovo nameće pitanje — da li bi trebalo da pustite klima-uređaj da radi ceo dan, ili da ga uključujete samo kada vam je potreban?

Stručnjaci su diskutovali o prednostima i manama oba pristupa i otkrili koja je metoda isplativija.