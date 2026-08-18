Dok se većina ljudi polako vratila u radni ritam posle vikenda, jedan znak horoskopa je već u punoj brzini. Zna šta želi da završi i ima jasnu sliku o tome kako bi cela nedelja trebalo da izgleda. To je Jarac.

Ipak, koliko god voleo da drži stvari pod kontrolom, danas bi jedan neočekivan poziv ili poruka mogli Jarcu da poremete planove.

Na poslu preuzimate glavnu reč

Na radnom mestu mogla bi da nastane mala zbrka, ali upravo tada dolazite do izražaja. Dok drugi budu pokušavali da shvate šta se dešava i ko treba da preuzme odgovornost, vi ćete povući prvi potez.

Moguća je i važna vest, posebno ako se tiče vašeg sektora, novih obaveza ili promene u načinu rada. U prvom trenutku možda ćete pomisliti da vam je samo natovareno još posla, ali moguće da iza svega zapravo stoji poverenje u vaše sposobnosti.

S finansijama nema većih problema, ali pazite na impulsivnu kupovinu. Ako vam se danas učini da baš morate da se počastite nečim skupljim, zastanite na trenutak i zapitajte se da li vam to zaista treba.

Poruka iz prošlosti stiže iznenada

Privatno ćete danas morati da pokažete malo više nežnosti. Nekome iz porodice možda će biti potreban vaš savet ili podrška. Nekad je ljudima mnogo važnije da ih neko razume nego da im odmah ponudi odgovor.

A onda sledi iznenađenje. Tokom dana mogla bi da vam stigne poruka od osobe iz prošlosti. To može biti stari prijatelj, bivši kolega ili neko sa kim ste odavno izgubili kontakt. I nije nemoguće da taj razgovor donese nešto mnogo konkretnije od običnog „Kako si?“.

Poruka bi mogla da vam otvori vrata ka poslovnoj prilici, pozivu na događaj koji ste dugo čekali ili informaciji koja će vas naterati da promenite neki od planova koje ste već napravili.

Možda će vas, s druge strane, samo vratiti u neko staro, bezbrižnije vreme i podsetiti koliko ste se promenili.

Iako ćete imati potrebu da i ovaj dan organizujete do poslednjeg detalja, neke stvari jednostavno treba pustiti da se dešavaju.

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