Viki Derosa, 61-godišnja Amerikanka iz Los Anđelesa, tvrdi da joj ljudi često ne veruju kada otkrije svoje godine. Prema njenim rečima, mnogi misle da je deset do 15 godina mlađa. Za mladolik izgled, međutim, ne zaslužuje skupe estetske tretmane niti plastične operacije, već jednostavnu svakodnevnu rutinu.

Viki kaže da već godinama gotovo svakog jutra koristi topao peškir za lice. Potrebni su joj samo čist beli peškir i vrela voda. Peškir nakvasi, dobro iscedi, a zatim ga nekoliko minuta drži na licu dok je još topao.

Kako objašnjava, postupak podseća na tretman u spa centru, gde se lice izlaže pari kako bi se pore otvorile. Nakon toga nežno osuši lice, ali ga ostavlja blago vlažnim, a zatim nanosi ulje za lice ili hidratantni preparat.

Ovu rutinu, kaže, praktikuje gotovo svakog dana već godinama, a posebno joj se dopada što je potpuno besplatna. Naglašava i da je važno da peškir bude potpuno čist i beo.

Ipak, Viki smatra da njen izgled nije rezultat samo nege kože. Ne puši, ne konzumira alkohol, spava između šest i sedam sati dnevno i vodi računa o tome da unosi dovoljno tečnosti.

„Ne mislim da je genetika toliko važna. Važniji je način života, a upravo on utiče na vašu kožu“, tvrdi ona.

Komplimente na račun izgleda, kako kaže, dobija još od 45. godine. Ljudi joj često govore da izgleda deset ili 15 godina mlađe, a kada saznaju koliko zaista ima godina, prvo je pitaju za savete o nezi kože.

Jednom prilikom joj je, tvrdi, prišla i nepoznata žena dok je čekala u redu u prodavnici. Započela je razgovor o njenoj rutini nege kože, a čak je pogledala u njena kolica kako bi videla koje proizvode kupuje.

Viki se bavi poslovima iz oblasti zdravlja i velnesa, a vlasnica je i brenda prirodne kozmetike. Ipak, smatra da za negovanu i mladoliku kožu nije potrebno potrošiti veliko bogatstvo.

Njen recept sastoji se od nekoliko jednostavnih navika - dovoljno vode, kvalitetne nege kože, redovne fizičke aktivnosti i zdravog načina života, uz jutarnji ritual sa toplim peškirom.