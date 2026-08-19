Tokom leta posebno je važno gde ćete je postaviti, jer pogrešno mesto može dovesti do opadanja cvetova i listova.

Svetlost je ključna

Orhideji je potrebno mnogo svetlosti, ali ne voli direktno jako sunce. Previše sunčevih zraka može oštetiti njene listove i cvetove. Zato je dobro mesto blizu prozora koji je okrenut ka severu ili istoku, gde će imati dovoljno prirodne svetlosti bez jakog podnevnog sunca.

Ipak, nije dovoljno samo pronaći svetao prostor. Saksiju treba udaljiti od klima uređaja i promaje, jer nagle promene temperature i strujanje vazduha mogu da šokiraju biljku i dovedu do opadanja listova i cvetova.

Ne preterujte sa zalivanjem

Tokom toplih meseci orhideji je potrebno dovoljno vode, ali to ne znači da treba da je zalivate svakodnevno. Previše vode može izazvati truljenje korena, što je jedan od najčešćih problema kod ove biljke.

Ako koristite tvrdu vodu sa česme, možete je prokuvati, ostaviti da se ohladi i tek onda koristiti za biljku. Orhideja voli blago orošavanje, ali je važno izbegavati preteranu vlagu.

Cvetove možete povremeno nežno obrisati vlažnom krpom kako biste uklonili prašinu.

Obratite pažnju na saksiju

Dobra drenaža je veoma važna. Saksija treba da ima otvore na dnu kako bi višak vode mogao da otiče. Bez odgovarajuće drenaže voda se zadržava oko korena i povećava rizik od njegovog propadanja.

Kada poslednji cvet na stabljici uvene, biljku možete orezati čistim makazama. Preporuka je da se stabljika skrati neposredno iznad čvora, što može podstaći pojavu novog izdanka.

Pravo mesto, umereno zalivanje i dobra drenaža ključni su za zdravu orhideju. Tokom leta posebno je važno zaštititi je od direktnog sunca, klima-uređaja i naglih promena temperature.