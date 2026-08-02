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Kako napraviti klimu od ventilatora: Rashladite stan za male pare, sve imate u kući

Stan možete dobro da rashladite i bez klime.

Autor:  Vesna Vukadinović
02.08.2026.10:30
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Kako napraviti klimu od ventilatora: Rashladite stan za male pare, sve imate u kući
Foto: Shutterstock | Stock-Asso
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Ukoliko nemate klima uređaj ili ne želite da ga koristite zbog problema sa sinusima, ili želite da uštedite na računu za struju, postoji jeftin i jednostavan način da spustite temperaturu u stanu i tako sebi i ukućanima olakšate vrele dane. Pokazaćemo vam tri načina pomoću kojih ćete pojačati delovanje ventilatora i rashladiti se.

Zaledite posoljenu vodu

Potrebni su vam so, voda i šest plastičnih flašica. U svaku flašu sipajte po dve kašičice soli, napunite ih vodom i stavite da se zalede. Ujutru ih poređajte ispred ventilatora, a ispod flašica stavite poslužavnik. So će učiniti da voda bude duže zaleđena, a ventilator će rashladiti prostoriju baš kao klima uređaj.

Upotrebite kocke leda

Mnogi ljudi već koriste ovaj trik, jer je jednostavniji od prethodnog, a radi po istom principu. Stavite široku, plitku posudu ispred ventilatora i napunite je kockama leda. One će se topiti, pa će hladniji vazduh strujati prostorijom, a kada se istope samo dodajte još kockica. Sigurno će vam biti prijatnije po ovoj vrućini.

Led u peškiru

Za ovaj način su vam takođe potrebne kockice leda. Umotajte veću gomilu u peškir, zavežite ga kao zavežljaj i zakačite na stolicu. Stolicu postavite ispred ventilatora, tako da peškir bude ispred njega. Ispod peškira stavite posudu u koju će kaljati voda otopljenog leda.

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