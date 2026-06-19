Zamislite sledeću scenu: sedite u kafiću u slikovitom Kotoru, sunce prži, more blista, a vi poželite da se osvežite kafom sa ovsenim mlekom. Ništa neobično, reklo bi se. Sve dok vam konobar ne donese – šolju kafe i činiju mleka sa ovsenim pahuljicama. Da, dobro ste pročitali.

Devojka koja je ovaj nesvakidašnji trenutak zabeležila na TikToku, izazvala je pravu malu lavinu reakcija. Video je pregledan više od pola miliona puta, a korisnici mreža nisu znali da li da se smeju, čude ili prosto naruče isto – iz radoznalosti.

"Crnogorci bukvalno shvataju sve... pa i ovseno mleko", piše na snimku, dok kamera prikazuje taj 'specijalitet' – espresso pored klasičnih ovsenih pahuljica u mleku.





U opisu videa autorka objašnjava da je konobar bio toliko entuzijastičan u svojoj interpretaciji narudžbine, da su mu ostavili i dobar bakšiš. "Moja greška je što sam obična devojka kojoj posle dva meseca u inostranstvu fali late sa ovsenim mlekom. Vraćam se espresu i ubrzanom pulsu", našalila se u opisu.

Naravno, društvene mreže nisu izneverile. Komentari iz regiona, posebno iz Crne Gore, nizali su se: od onih koji obećavaju da znaju šta je ovseno mleko, do onih koji nude časove prevođenja za sledeći dolazak.



Zaključak? Kad sledeći put poželite nešto "alternativno" u lokalnom kafiću, možda nije loše da pokažete i sliku. Ili da prihvatite avanturu – sa kašikom u ruci.