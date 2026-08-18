Književnica i kolumnistkinja Vedrana Rudan umrla je u 77. godini, nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Vest o njenoj smrti potvrđena je danas, 18. avgusta, a na njenoj zvaničnoj stranici pojavila se kratka poruka da je Vedrana „otišla na područje bez signala“.

Rudan je još u maju 2024. javno otkrila da boluje od retkog raka žučnih kanala, bolesti o kojoj je kasnije govorila bez ulepšavanja, često uz crni humor po kojem je bila prepoznatljiva.

Od čega je bolovala Vedrana Rudan?

Reč je o karcinomu žučnih kanala, odnosno holangiokarcinomu, retkom malignom tumoru koji nastaje u kanalima kojima žuč iz jetre odlazi prema tankom crevu.

Jedan od najvećih problema kod ove bolesti jeste što u početku može da prođe gotovo neprimetno. Kada se pojave jasniji simptomi, tumor kod dela pacijenata već može biti uznapredovao.

Vedrana je svojevremeno sama rekla da ima „izuzetno agresivan rak žučnih kanalića koji se vrlo teško otkriva“. Kod nje je bolest otkrivena u fazi kada je mogla da bude operisana. Operacija je, prema njenim rečima, prošla dobro, a limfni čvorovi bili su čisti. Ni prva kontrola nije pokazala metastaze.

Međutim, usledio je težak preokret.

Samo nekoliko meseci kasnije bolest se naglo proširila. Rudan je govorila da su pronađene brojne metastaze, uključujući metastaze na kostima i jetri.

Zašto je rak žučnih kanala toliko opasan?

Holangiokarcinom je ozbiljna bolest upravo zato što često dugo ne daje karakteristične simptome. U zavisnosti od mesta na kojem tumor raste, mogu se javiti žutica, svrab kože, taman urin, svetla stolica, bol u stomaku, gubitak apetita i neobjašnjivo mršavljenje.

Prognoza mnogo zavisi od toga gde se tumor nalazi, koliko se proširio i da li ga je moguće potpuno hirurški odstraniti.

Operacija može pružiti mogućnost izlečenja kada je tumor lokalizovan i može u celosti da se ukloni. Problem je što kod mnogih pacijenata bolest bude otkrivena tek kada operacija više nije moguća.

Kod uznapredovalog i metastatskog karcinoma koriste se sistemske terapije, uključujući hemioterapiju, a kod određenih pacijenata i ciljane ili imunoterapije, u zavisnosti od osobina samog tumora. Tada je cilj najčešće usporavanje bolesti, produženje života i ublažavanje tegoba.

Prošla je operaciju, hemioterapiju i zračenje

Nakon što su otkrivene metastaze, Vedrana Rudan nastavila je lečenje. Govorila je o hemioterapijama, boravcima u bolnici i teškim periodima kroz koje je prolazila.

Metastaze na jetri lečene su i stereotaktičkom radioterapijom- SBRT metodom. Međutim, kasnije je razvila ozbiljnu komplikaciju: veliku ulceraciju, odnosno oštećenje dvanaestopalačnog creva. Imala je jake bolove i mučnine i izgubila oko 15 kilograma.

Početkom 2026. njeno stanje bilo je veoma teško, ali se dogodio neočekivani pomak.

Lekari KBC Rijeka primenili su hiperbaričnu oksigenoterapiju (HBOT) kako bi pokušali da saniraju komplikaciju nastalu posle zračenja. Posle tretmana bolovi i mučnine su se značajno smanjili, počela je ponovo da jede i dobila je na težini.

Važno je, međutim, napraviti razliku: barokomora nije izlečila njen rak. Njome su tretirane ozbiljne posledice prethodnog onkološkog lečenja i time joj je privremeno značajno poboljšan kvalitet života. Osnovna maligna bolest je ostala.

Poslednjih meseci Vedrana je ponovo otvoreno pisala o pogoršanju. U junu je govorila da teško hoda, da joj se ruke tresu i da jedva govori, ali je čak i tada zadržavala prepoznatljiv odnos prema životu i smrti.