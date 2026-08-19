Zaboravila sam zašto sam došla u veliki grad, on mi je bio centar sveta, lep, visok, uvek nasmejan, imao je mali stan u strogom centru, posao od kojeg možemo da živimo. Svadba nam je bila kao iz bajke. Ispunio je svaku moju želju, čak mi je naručio venčanicu iz Italije, nije pitao za cenu. Svirao je moj omiljeni bend, vodio je računa o svakom detalju kako bih se osećala kao kraljica. Njegove roditelje sam odmah zavolela i oni su pokazali da sam im draga, rekli su da će me paziti kao svoju ćerku.

Otputovali smo odmah i na medeni mesec u Tursku, ja sam htela da odemo baš tamo i bilo nam je kao u raju. Držao me je kao malo vode na dlanu. Približavali su se Mladenci i ja sam htela da se nekako odužim i njemu i njegovim roditeljima pa sam spremila bogat ručak, čak i mladenčiće, kolače koji se spremaju samo na taj dan i to 40 komada ih mora biti, ni manje ni više. A nisam baš neka vrsna domaćica.

Nekoliko dana pre toga posumnjala sam da sam možda u drugom stanju, ujutro sam osećala mučninu, smetali su mi mirisi, svetlo. Nisam ništa htela da mu govorim dok ne budem sigurna. Otišla sam dan pre Mladenaca, a na sam praznika zazvonio je telefon i doktorka mi je saopštila da čekam bebu. Bila sam presrećna, jedva sam čekala da svi dođu na ručak i da im saopštim radosne vesti.

„Trudna sam“, nisam mogla da sačekam da se cela porodica okupi, sa vrata sam mom Milanu rekla i bacila mu se u naručje. Sve sam mogla da pretpostavim, da bude zbunjen, uplašen, čak i zabrinut, ali nikako da bude ljut i da me odmah gurne od sebe. „Ali ja ne želim decu. To ćemo rešiti odmah ovih dana“, nisam mogla da verujem šta je izgovorio. Bleda sam ostala pored otvorenih vrata, čekajući da mi kaže da se samo šalio.

Nije! Nikada nismo pričali o deci, ali sam pretpostavila ako smo se uzeli da je logičan sled da imamo decu i da će doći u jednom trenutku. Gosti su pristizali, ja sam ih služila, nisam ništa govorila nikome, on se pravio da mu ništa nisam rekla. Povremeno bih se sakrila u toalet, pustila suzu i jedva čekala da se dan završi.

To je bio kraj. On nije hteo decu, ja jesam. Razveli smo se pre nego što se Milica rodila. Ne viđa dete, uplaćuje alimentaciju redovno, ćerkicu vodim kod babe i dede, ali kad on nije tu i to je to. A da, vratila sam se na fakultet i uskoro treba da diplomiram.