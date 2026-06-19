Bio je to sasvim običan radni dan. Sedela sam za računarom i radila kao i svakog jutra, kada sam odjednom osetila neprijatan pritisak u glavi. U početku sam mislila da je u pitanju umor ili stres, ali bol je postajao sve jači, naročito u predelu potiljka.

Koleginica mi je odmah rekla:

„Izmeri pritisak.“

Iskreno, nisam verovala da je to problem. Nikada ranije nisam imala tegobe sa hipertenzijom, pa sam bila ubeđena da će rezultat biti standardan - oko 120/80.

Međutim, aparat je pokazao brojke koje su me ozbiljno uznemirile: 162/92.

U tom trenutku nisam imala terapiju pri ruci, niti bilo kakve lekove za pritisak. Onda sam se setila metode ruskog doktora Aleksandra Šišonina, o kojoj sam ranije čitala.

Reč je o seriji jednostavnih vežbi za vrat i ramena, koje, prema njegovim tvrdnjama, mogu pomoći kod opuštanja mišića i poboljšanja cirkulacije.

Pomislila sam:

„Nemam šta da izgubim.“

Pronašla sam vežbe i narednih 20 minuta pažljivo pratila svaki pokret.

Vrlo brzo sam primetila da popušta napetost u vratu i ramenima. Tek tada sam shvatila koliko sam zapravo bila ukočena u tom delu tela. Kako su minute prolazile, osećala sam da mi se celo telo polako opušta.

Glavobolja je postajala sve slabija.

Nakon vežbi ponovo sam uzela aparat da izmerim pritisak.

Rezultat me je iskreno iznenadio: 138/85.

Brojke su bile znatno niže, a glavobolja je gotovo potpuno nestala. Osećala sam se mirnije, opuštenije i mnogo bolje nego samo dvadesetak minuta ranije.

Naravno, ovo iskustvo ne znači da vežbe mogu zameniti pregled kod lekara ili terapiju. Povišen krvni pritisak je ozbiljno stanje i zahteva stručan nadzor.

Ali jedno je sigurno - meni su ove vežbe u tom trenutku pomogle da se opustim i brzo osećam bolje.