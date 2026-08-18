Neke ljubavne priče se završe, ali emocije ne nestanu uvek preko noći. Za pripadnike tri horoskopska znaka druga polovina avgusta može da donese neočekivan susret sa osobom iz prošlosti.

Bivša ljubav mogla bi ponovo da se pojavi u njihovom životu, ali ovog puta oni će morati da odluče da li žele da joj otvore vrata ili je vreme da zauvek krenu dalje.

Ovan

Neočekivan susret sa bivšom ljubavi mogao bi da probudi emocije za koje ste bili sigurni da su nestale. Jedan razgovor mogao bi da vas vrati u period kada je između vas postojala snažna privlačnost.

Druga polovina avgusta pruža priliku da konačno razgovarate o onome što je ostalo nedorečeno. Ipak, nemojte reagovati impulsivno. Pre nego što napravite prvi korak, zapitajte se da li vam nedostaje baš ta osoba ili samo osećaj koji ste imali pored nje.

Rak

Krajem avgusta u vaš život može ponovo ući neko iz prošlosti. Susret bi mogao da probudi uspomene koje ste dugo pokušavali da držite pod kontrolom. Možda ćete se zapitati da li je vaš raskid zaista bio kraj priče.

Ovo bi mogla biti prilika da konačno izgovorite ono što ste dugo prećutkivali i saznate da li između vas još postoji nešto više od nostalgije. Najviše će vas iznenaditi koliko brzo može da se vrati osećaj bliskost.

Vaga

Neočekivan susret može vratiti slike zajedničkih trenutaka i pokrenuti pitanje koje ste možda dugo izbegavali: da li su osećanja zaista nestala? Nekoliko reči može biti dovoljno da se vrate emocije koje ste pokušavali da potisnete. Ipak, ovaj susret ne mora nužno da znači novi početak.

Možda će vam upravo on pomoći da shvatite da li između vas još postoji nešto vredno čuvanja ili je konačno došlo vreme da zatvorite jedno poglavlje. Vaša potreba za mirom i skladom mogla bi da vas navede da potražite odgovor bez drame i naglih odluka.

Škorpija

Osoba koja je nekada imala posebno mesto u vašem životu ponovo bi mogla da se pojavi krajem avgusta, a sa njom i snažna privlačnost. Ipak, ovog puta nećete biti zadovoljni površnim odgovorima. Želećete da znate zašto se ta osoba vratila i šta zaista oseća.

Pred vama je važna odluka: pružiti staroj ljubavi novu šansu ili konačno zatvoriti vrata koja su možda predugo ostala odškrinuta.

Video: