Ako imate aparat za mini krofnice, ovaj recept je odličan za brzo spremanje slatkiša - krofnice su mekane iznutra, blago hrskave spolja i mogu se preliti čokoladom, šećerom u prahu ili omiljenim prelivom.
Sastojci:
- 2 jajeta
- 100 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 200 ml mleka
- 80 ml ulja
- 250 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- prstohvat soli
Priprema:
U činiji umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte mleko i ulje, pa sve kratko sjedinite.
U posebnoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Postepeno dodajte suve sastojke u tečnu smesu i mešajte dok ne dobijete glatko testo, nešto gušće nego za palačinke.
Aparat za krofnice zagrejte prema uputstvu proizvođača i po potrebi lagano premažite ploče uljem.
Sipajte smesu u kalupe, ali nemojte ih prepuniti jer će krofnice narasti tokom pečenja. Zatvorite aparat i pecite oko 3–5 minuta, odnosno dok krofnice ne dobiju lepu zlatnu boju.
Gotove krofnice izvadite i ostavite nekoliko minuta da se prohlade.
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