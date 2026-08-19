Ako imate aparat za mini krofnice, ovaj recept je odličan za brzo spremanje slatkiša - krofnice su mekane iznutra, blago hrskave spolja i mogu se preliti čokoladom, šećerom u prahu ili omiljenim prelivom.

Sastojci:

2 jajeta

100 g šećera

1 vanilin šećer

200 ml mleka

80 ml ulja

250 g brašna

1 prašak za pecivo

prstohvat soli

Priprema:

U činiji umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte mleko i ulje, pa sve kratko sjedinite.

U posebnoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Postepeno dodajte suve sastojke u tečnu smesu i mešajte dok ne dobijete glatko testo, nešto gušće nego za palačinke.

Aparat za krofnice zagrejte prema uputstvu proizvođača i po potrebi lagano premažite ploče uljem.

Sipajte smesu u kalupe, ali nemojte ih prepuniti jer će krofnice narasti tokom pečenja. Zatvorite aparat i pecite oko 3–5 minuta, odnosno dok krofnice ne dobiju lepu zlatnu boju.

Gotove krofnice izvadite i ostavite nekoliko minuta da se prohlade.