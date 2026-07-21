Šta zapravo predstavljaju slojevi u obliku srca?

Pozicionirana kao naslednica čuvenog stepenastog šišanja u obliku slova C, ova tehnika podrazumeva majstorstvo proporcija u kojem nijedan pramen nije prepušten slučaju. Arhitektura frizure je pažljivo osmišljena sa ciljem da se maksimalan volumen strateški koncentriše na samom temenu, dok se krajevi postepeno i suptilno stanjuju.

Krajnji rezultat je zaobljena silueta koja vizuelno asocira na srce, po čemu je trend i dobio svoje prepoznatljivo ime. Prvi, najkraći pramenovi obično padaju tik ispod brade, nežno uokvirujući lice, pre nego što se besprekorno stope sa ostatkom dužine. Prelazi su toliko mekani i diskretni da kosa zadržava svoju dinamiku čak i kada je isfenirana na ravno.

Zbog čega ova tehnika transformiše tanku kosu?