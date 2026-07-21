Svaka letnja sezona sa sobom donosi barem jedan specifičan trend koji neprimetno zavlada frizerskim salonima i društvenim mrežama, donoseći konsenzus među stručnjacima i zaljubljenicima u negu kose.
Ove godine, titulu najpoželjnije frizure nose takozvani ,,heart layers". Njena najveća moć leži u obećanju koje ispunjava: vraćanje punoće, života i raskošne teksture potpuno ravnoj kosi, bez kompromisa kada je reč o očuvanju njene dužine. Ukoliko ste oduvek sanjali o kosi punoj pokreta i fluidnosti, čak i ako su vaše vlasi tanke i sklone padu, ovo je estetsko rešenje na koje ste čekali.
Šta zapravo predstavljaju slojevi u obliku srca?
Pozicionirana kao naslednica čuvenog stepenastog šišanja u obliku slova C, ova tehnika podrazumeva majstorstvo proporcija u kojem nijedan pramen nije prepušten slučaju. Arhitektura frizure je pažljivo osmišljena sa ciljem da se maksimalan volumen strateški koncentriše na samom temenu, dok se krajevi postepeno i suptilno stanjuju.
Krajnji rezultat je zaobljena silueta koja vizuelno asocira na srce, po čemu je trend i dobio svoje prepoznatljivo ime. Prvi, najkraći pramenovi obično padaju tik ispod brade, nežno uokvirujući lice, pre nego što se besprekorno stope sa ostatkom dužine. Prelazi su toliko mekani i diskretni da kosa zadržava svoju dinamiku čak i kada je isfenirana na ravno.
Zbog čega ova tehnika transformiše tanku kosu?
Uklanjanjem suvišne težine sa samih krajeva i vizuelnim zgušnjavanjem u korenu, celokupna fizionomija frizure se iz korena menja. Tanka dlaka u sekundi dobija iluziju impresivne bujnosti, dok prirodno guste vlasi dobijaju na lakoći i lepršavosti. Ukoliko nosite klasičan paž, ,,heart layers" će ublažiti njegovu ponekad suviše strogu formu, dok će ekstremno dugoj kosi udahnuti život bez skraćivanja dragocenih centimetara.
Za one koji su oprezniji kada je reč o promeni izgleda, verzija fokusirana isključivo na pramenove neposredno uz lice nudi savršen ulazak u ovaj stil, bez drastičnih rezova. Kao ultimativni šik pečat, stručnjaci savetuju dodavanje popularnih zavesa šiški koje će podariti crtama lica romantičan izraz, prenosi Elle.
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