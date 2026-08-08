Džina Dejvis se prisetila kako joj je jednom rečeno da nije materijal za glavnu žensku ulogu, ali decenijama kasnije, njena karijera dokazala je suprotno.

Tokom nedavnog gostovanja u emisiji ,,Armchair Expert" sa Daksom Šepardom, Dejvisova je podelila iskrenu priču o audiciji za komediju ,,Fletch" (srp. ,,„Fleč”") sa Čevijem Čejsom iz 1985. godine i iznenađujućem objašnjenju koje je dobila nakon što je konkurisala za glavnu žensku ulogu u tom filmu.

Iako ishod nije bio onakav kakvom se nadala, to iskustvo ju je na kraju dovelo do neočekivane uloge u filmu i postalo jedna od upečatljivijih priča iz njenih ranih godina u Holivudu.

Prisećajući se tog trenutka, Dejvisova (70) je rekla Šepardu: „Prvobitno sam išla na audiciju za glavnu žensku ulogu. Prilično sam sigurna da su rekli: ’Nisi dovoljno lepa da bi igrala tu ulogu.’ ”

Preokret

Umesto da napusti projekat, Dejvisova je rekla da je razgovor poprimio neočekivani preokret.

Gledajući unazad, prisetila se da je njen izgled možda uticao na to kako su je doživeli na audiciji, objašnjavajući da joj je „kosa bila potpuno kovrdžava i čudna”.

Iako nije dobila ulogu koju je prvobitno želela, filmski stvaraoci su i dalje želeli da ona učestvuje u filmu. Prema rečima Dejvisove, naglasili su koliko im se dopala njena komičarska energija, rekavši joj: „’Mislimo da si tako smešna’”, prisetila se. „’Želimo te u filmu.’”

Umesto glavne ženske uloge, Dejvisova je prihvatila ono što je opisala kao „zaista malu” ulogu u filmu „Fleč” — ulogu šefa mrtvačnice, nakon što je produkcija odlučila da prekroji taj lik posebno za nju.

„I tako su rekli: ’Oh, ali postoji ova uloga šefa mrtvačnice, koji se zove Lari, ali promenićemo u ženski lik zbog tebe’”, prisetila se Dejvisova. „A ja sam rekla: ’Ali ja i dalje želim da se zovem Lari.’”

Iznenađenje