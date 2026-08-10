Kada je lepota u pitanju, žene su spremne na mnoge eksperimente kako bi izgledale savršeno. Jedna od stvari koja je adut svake žene jeste naravno kosa.

Ukoliko si se nekada pitala koji je najbolji, a ujedno i najlakši način da dobiješ izdefinisane lokne, kao da si upravo izašla iz salona, odgovor je verovala ili ne, pomoću najobičnije cediljke.

Jedna blogerka je snimila video u kojem pokazuje kako je u rekordnom roku dobila bujnu i lepu kosu.

Ipak, verujemo da je ovaj metod namenjen samo za devojke koje već imaju talasastu ili loknavu kosu, s obzirom na to da bi ipak bilo malo teže postići ovakav efekat na potpuno ravnoj.

Evo kako to izgleda: