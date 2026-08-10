Dobra vest je što za njegovu pripremu nije potrebno mnogo vremena ni komplikovanih sastojaka. Uz ovaj jednostavan recept dobićete savršeno kremast desert koji će nestati sa stola za tren.

Sastojci:

500 g mascarpone sira

4 sveža jajeta

100 g šećera

250–300 g piškota

300 ml jake crne kafe

2 kašike ruma ili likera od kafe, po želji

2–3 kašike kakao praha

prstohvat soli

Priprema:

Skuvajte jaku crnu kafu i ostavite je da se potpuno ohladi. Ako želite, dodajte joj rum ili liker od kafe.

Odvojite belanca od žumanaca. Žumanca umutite sa šećerom dok smesa ne postane svetla i kremasta. Dodajte mascarpone i sve dobro sjedinite.

U posebnoj posudi umutite belanca sa prstohvatom soli u čvrst sneg. Pažljivo ih umešajte u mascarpone krem, laganim pokretima kako bi smesa ostala vazdušasta.

Piškote kratko umočite u ohlađenu kafu. Nemojte ih držati predugo u tečnosti kako se ne bi raspale.

Poređajte prvi sloj piškota u dublju posudu, a preko njih rasporedite polovinu mascarpone krema. Zatim stavite još jedan sloj piškota i prekrijte ostatkom krema.

Na kraju obilno pospite kakao prahom.

Tiramisu ostavite u frižideru najmanje 4 sata, a najbolje preko noći, kako bi se lepo stegao i ukusi sjedinili.

Savet: Za posebno kremast tiramisu, mascarpone i jaja izvadite iz frižidera malo ranije kako bi bili sobne temperature. Piškote samo kratko umočite u kafu - to je najvažnije da desert ne bude gnjecav.