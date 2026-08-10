Dobra vest je što za njegovu pripremu nije potrebno mnogo vremena ni komplikovanih sastojaka. Uz ovaj jednostavan recept dobićete savršeno kremast desert koji će nestati sa stola za tren.
Sastojci:
- 500 g mascarpone sira
- 4 sveža jajeta
- 100 g šećera
- 250–300 g piškota
- 300 ml jake crne kafe
- 2 kašike ruma ili likera od kafe, po želji
- 2–3 kašike kakao praha
- prstohvat soli
Priprema:
Skuvajte jaku crnu kafu i ostavite je da se potpuno ohladi. Ako želite, dodajte joj rum ili liker od kafe.
Odvojite belanca od žumanaca. Žumanca umutite sa šećerom dok smesa ne postane svetla i kremasta. Dodajte mascarpone i sve dobro sjedinite.
U posebnoj posudi umutite belanca sa prstohvatom soli u čvrst sneg. Pažljivo ih umešajte u mascarpone krem, laganim pokretima kako bi smesa ostala vazdušasta.
Piškote kratko umočite u ohlađenu kafu. Nemojte ih držati predugo u tečnosti kako se ne bi raspale.
Poređajte prvi sloj piškota u dublju posudu, a preko njih rasporedite polovinu mascarpone krema. Zatim stavite još jedan sloj piškota i prekrijte ostatkom krema.
Na kraju obilno pospite kakao prahom.
Tiramisu ostavite u frižideru najmanje 4 sata, a najbolje preko noći, kako bi se lepo stegao i ukusi sjedinili.
Savet: Za posebno kremast tiramisu, mascarpone i jaja izvadite iz frižidera malo ranije kako bi bili sobne temperature. Piškote samo kratko umočite u kafu - to je najvažnije da desert ne bude gnjecav.
Komentari (0)