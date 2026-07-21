Skot-Vinsent Borba, suosnivač čuvenog kozmetičkog brenda, je zakoračio u potpuno novi životni poziv kao katolički sveštenik nakon što je prodao svoje bogatstvo stečeno u kozmetičkoj industriji.
Bivši čelnik poznatog kozmetičkog brenda (52) biće zaređen za katoličkog sveštenika 23. maja u svom rodnom gradu Vizaliji u Kaliforniji, u organizaciji Eparhije u Fresnu, čime zvanično započinje novo poglavlje godinama nakon napuštanja poznate kompanije, preneo je ABC 7.
„Nikada u životu nisam bio srećniji“, izjavio je Borba za ,,ABC 7". „Onog trenutka kada sam počeo da se preorijentišem i da uz Božju pomoć ponovo usmerim svoj fokus ka Njemu, stigla je i prava radost.“
Borba je 2004. godine osnovao brend kozmetike testirane bez okrutnosti prema životinjama zajedno sa ocem i sinom, Alanom i Džozefom Šamom. Brend je do sredine 2010-ih ostvario ogroman uspeh zahvaljujući pristupačnim cenama i etičkim proizvodima, dostigavši prodaju od 100 miliona dolara do 2014. godine, navodi Forbes.
Novi poziv
Borba je još 2019. godine u intervjuu za CBS 47 objavio da posvećuje svoj život svešteničkom pozivu nakon što se odrekao bogatstva stečenog u kozmetičkoj industriji, pri čemu je otvoreno govorio o praznini života koji je vodio u mlađim godinama.
„Bio sam površan. Vodio sam izopačen život“, rekao je Borba. „Otišao sam u Los Anđeles i poklekao pred holivudskim načinom života — došlo je skoro do tačke gde sam pokušavao da prodam svoju dušu za sva bogatstva ovog sveta, a to nije ono što bi trebalo da budemo… Živeo sam samo za sebe… Bio sam oličenje luksuza.“
Oduvek je znao
Borba je dodao da je osećao poziv da postane sveštenik „otkad zna za sebe“, kao i da je „konačno prihvatio taj poziv pre otprilike tri godine“.
Borba je ispričao da je još kao dete osećao povezanost sa religijom, ali da je svoju duhovnu stranu potiskivao decenijama, tokom najvećih uspeha svoje kompanije. Tek u svojim četrdesetim godinama ponovo se okrenuo veri, nakon što je doživeo „iznenadni gubitak radosti“.
„Zamolio sam našeg Gospoda da mi pomogne da postanem čovek kakvim me je stvorio. I u tom trenutku, doživeo sam ogroman talas ljubavi i milosrđa koji je ušao u moj život“, izjavio je Borba. „Bilo je to veoma mistično iskustvo.“
Upravo tada je Borba odlučio da svoje bogatstvo pokloni u dobrotvorne svrhe i potpuno se posveti svešteničkom pozivu.
Skroman život
Borba je sada đakon i bogoslov u Bogosloviji Svetog Patrika u Menlo Parku, gde vodi daleko skromniji život nego ranije.
„Živim u malenoj sobi… oskudno je opremljena, u njoj nema praktično ničega“, izjavio je. „Imam nekoliko komada odeće i nekoliko pari obuće. Moj život je sveden na sam minimum.“
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