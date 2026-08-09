Ako ste u poslednje vreme na svom fidu viđali snimke na kojima neko traži od šankera besplatan mafin ili pita potpunog stranca da li želi da urade iste šaljive tetovaže, verovatno ste naišli na sadržaj posvećen „terapiji odbijanjem“.
Premisa zvuči pomalo smešno: osoba izlazi iz svoje zone komfora sa ciljem da dobije odgovor „ne“ i tako postane malo opuštenija prema samoj ideji odbijanja. Neki klipovi se završavaju smehom i sleganjem ramenima, dok se drugi zapravo završe iznenađujućim „da“.
Međutim, u svojoj suštini, terapija odbijanjem predstavlja oblik terapije izlaganjem — što je dobro utvrđen alat za lečenje anksioznosti u kliničkom okruženju — a ljudi su počeli da je primenjuju sami tokom svakodnevnih aktivnosti.
Šta se zapravo dešava u vašem mozgu tokom terapije odbijanjem
„Ideja koja stoji iza terapije izlaganjem vrlo je jednostavna: izlažete se onome čega se plašite i s vremenom počinjete manje da se plašite te stvari“, deli Danijel Vendler, klinički psiholog za Real Simple. Razlog zašto to funkcioniše, objašnjava on, svodi se na prekvalifikaciju nervnog sistema. „To je zato što, kada se izložite zastrašujućoj situaciji a zatim se ne dogodi ništa strašno, polako trenirate svoj um i nervni sistem da shvate da ta zastrašujuća stvar zapravo nije opasna.“
U praksi, to znači da neko ko namerno zatraži besplatan mafin u kafiću otkriva da nije kraj sveta ako dobije odgovor „ne“. „Samo dožive neprijatno iskustvo, osete malu sramotu i nastave sa svojim danom“, kaže Vendler. Ponekad se može dogoditi i suprotno. Hrabra osoba koja je rizikovala i pitala možda zapravo dobije odgovor „da“ — i počasti se besplatnim mafinom.
Erin Gardner-Flores, EMDR terapeutkinja specijalizovana za lečenje perfekcionizma, vidi ovo kod svojih klijenata u praksi. „To se zasniva na obrascu izbegavanja u koji ljudi upadaju kada se nečega duboko plaše“, objašnjava ona. „Što više to izbegavaju, anksioznost povodom suočavanja sa tim postaje jača.“
Zašto započinjanje sa malim koracima daje rezultate
Oba terapeuta ukazuju na istu ideju: počnite sa nečim malim i beznačajnim pre nego što pređete na odbijanje koje vas zaista plaši.
Vendler ovo poredi sa strahom od pasa.
„Ako se plašite pasa, izlaganje čivavi će vam na kraju pomoći da osećate manji strah nego ako se nađete ispred nemačkog ovčara.“ A dobrobiti se pritom ne zadržavaju samo na toj konkretnoj situaciji. „Namerno izlaganje zastrašujućoj situaciji znači da vežbate hrabrost, a što više hrabrih postupaka preduzmete, to više hrabrosti stičete“, kaže on. „Tako da vežbanje terapije odbijanjem može pomoći da steknete hrabrost i u potpuno nepovezanoj situaciji.“
Gardner-Flores se priseća klijenta koji se više od godinu dana plašio da zatraži unapređenje na poslu jer je bio ubeđen da će odgovor biti odričan. Umesto da odmah pređe na to veliko i zastrašujuće pitanje, klijent je prvo zatražio povratnu informaciju od svog nadređenog, što predstavlja manju verziju istog razgovora sa manjim ulogom. „Svet se nije srušio“, kaže Gardner-Flores. „Moj klijent je dobio korisne informacije i, nekoliko meseci kasnije, zatražio i samo unapređenje.“
Kako napredak može izgledati
Ne postoji imunitet na osećaj koji odbijanje nosi sa sobom. Odgovor „ne“ i dalje može boleti, čak i ako ste izgradili visoku toleranciju na njega.
„Ponekad napredak može značiti da strah potpuno nestaje“, kaže Vendler. „Ali u mnogim slučajevima, napredak znači da je strah i dalje prisutan, ali da više ne vodi glavnu reč.“ Cilj nije prestati mariti za ishode, već promeniti šta „ne“ signalizira vašem mozgu kada ga primite. „Kada funkcioniše, ljudi mogu da preuzmu proračunate rizike i podnesu anksioznost izazvanu odbijanjem“, kaže Gardner-Flores. „Njihova reakcija se pomera sa poraženosti na prosto razočaranje, iz kog mogu da uče i razvijaju se.“
Zato sledeći put kada se osetite hrabro i poželite da sami isprobate malo terapije odbijanjem, možda zatražite nešto od šankera ili proverite da li nepoznata osoba želi da odigra partiju frizbija sa vama u parku tokom sunčanog dana. Odgovor koji dobijete mogao bi vas iznenaditi.
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