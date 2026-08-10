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Ako osetite bol ovde, zovite hitnu pomoć: Lekari otkrivaju kada je obavezan pregled

Ovaj bol nikako ne ignorišite.

Autor:  Vesna Vukadinović
10.08.2026.13:15
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Ako osetite bol ovde, zovite hitnu pomoć: Lekari otkrivaju kada je obavezan pregled
Foto: Shutterstock | FOTO Eak/Shutterstock
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Lekari hitne pomoći svakodnevno se susreću sa ozbiljnim medicinskim situacijama. Međutim, koje vrste bola zahtevaju hitan pregled? Stručnjaci ističu da je odgovor složen jer bol može imati različite uzroke i ozbiljnost kod različitih pacijenata. "Nažalost, bol može značiti mnogo toga, a ponekad i manji bol može ukazivati na ozbiljan problem. Zato je važno ne ignorisati ga", ističe dr Majkl Turturo, profesor hitne medicine na Univerzitetu u Pitsburgu. Lekari su izdvojili pet vrsta bola koji mogu signalizirati ozbiljne zdravstvene probleme i zahtevaju hitnu medicinsku procenu.

Iznenadan bol koji ne prolazi

"Opšte je pravilo da bol koji nastupi iznenada, jak je i ne prolazi, uvek treba da izazove pažnju", kaže dr Turturo. To važi za bilo koji deo tela. Ako osetite nov, neočekivan bol, posebno ako je intenzivan i ne popušta, važno je da što pre posetite lekara. "Radije bismo da pacijenti budu oprezni i dođu na pregled nego da ignorišu simptome koji mogu ukazivati na ozbiljan problem", dodaje doktor.

Bol u grudima

Može biti znak srčanog udara, ali i drugih ozbiljnih stanja poput krvnog ugruška u plućima ili puknuća krvnih sudova. "Ako neko oseti iznenadni bol u grudima, posebno ako je to nov bol ili je već imao problem sa srcem, hitan pregled je neophodan", ističe dr Mark Konroj, specijalista hitne medicine. Bol u grudima posebno je zabrinjavajuć kod osoba sa faktorima rizika poput visokog krvnog pritiska, dijabetesa ili visokog holesterola. Iako može biti i bezazlen (na primer, zbog gorušice), nikada ga ne treba zanemariti.

Bol u potkolenici uz oticanje

Ako osetite bol u potkolenici uz crvenilo i oticanje, to može biti znak duboke venske tromboze (DVT) – krvnog ugruška u veni koji može biti opasan ako se proširi na pluća. "Posebno smo zabrinuti ako osoba ima nedavnu povredu, operaciju ili je dugo bila nepokretna, na primer nakon dugog leta avionom", upozorava doktor Konroj za „HuffPost“. Ovo stanje zahteva hitnu medicinsku procenu kako bi se sprečile moguće komplikacije.

Bol u gornjem delu leđa

Bol u leđima je česta tegoba, ali ako osećate bol u gornjem delu leđa koja izgleda kao kidanje, to može signalizovati ozbiljan problem sa aortom, najvećom arterijom u telu. "Ako neko opisuje bol u gornjem delu leđa kao osećaj kidanja ili cepanja, potreban je hitan medicinski pregled", naglašava dr Konroj. Takav bol može biti znak disekcije aorte koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Bolovi u donjem delu stomaka

Bolovi u stomaku mogu imati različite uzroke, ali neki simptomi zahtevaju posebnu pažnju. Bol u desnom donjem delu stomaka uz mučninu i povraćanje može ukazivati na upalu slepog creva. Bol u donjem delu leđa ili stomaka uz groznicu može biti znak infekcije bubrega. Iznenadan, jak bol u boku može signalizovati na bubrežne kamence. Ako osetite bilo koji od ovih simptoma, ne odgađajte posetu lekaru.

Kada potražiti hitnu medicinsku pomoć?

Iako poseta hitnoj službi može biti stresna i zahtevna, ignorisanje simptoma može imati ozbiljne posledice. Ako vaš bol naglo nastupi, pogoršava se ili je popraćen drugim alarmantnim simptomima, ne oklevajte, posetite lekara što pre. "Možda će se ispostaviti da nije ništa ozbiljno, ali bolje je proveriti nego rizikovati", zaključuje dr Konroj. Ako niste sigurni treba li vam hitna pomoć, konsultujte svog lekara ili hitnu medicinsku službu.

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