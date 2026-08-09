Svaka sezona donosi novi modni favorit, a ove jeseni klasične plave i crne farmerke dobijaju ozbiljnu konkurenciju.

U prvi plan stiže nijansa koja odiše elegancijom, lako se uklapa u različite stilove i već je pronašla svoje mesto kako na modnim pistama, tako i u uličnoj modi.

Ovaj trend već nekoliko sezona postepeno osvaja modne kolekcije, a očekuje se da će tokom jeseni 2026. postati jedan od najtraženijih komada u garderoberima.

Topli čokoladni tonovi već su zavladali kaputima, blejzerima, jaknama od antilopa, torbama i obućom, a sada su se preselili i na teksas, donoseći farmericama sofisticiraniji i moderniji izgled.

Upravo zbog toga braon farmerke ostavljaju sofisticiraniji utisak od klasičnih modela, a istovremeno pružaju praktičnost koja ih čini idealnim za svakodnevno nošenje.

Zašto su braon farmerke odličan izbor?

Njihova najveća prednost je u tome što se lako kombinuju sa različitim komadima garderobe. Odlično izgledaju uz bele i bež majice, svetloplave košulje, sive blejzere, džempere u bordo nijansama, ali i uz kožne i antilop jakne.

Bilo da preferirate opuštene svakodnevne kombinacije ili elegantniji stil, braon farmerke lako se uklapaju u gotovo svaki autfit i daju mu moderan i sofisticiran izgled.

Krojevi koji će dominirati

Ove sezone u fokusu su bezvremenski krojevi koji se lako prilagođavaju različitim stilovima. Ravne farmerke i dalje će biti među najtraženijim modelima jer pristaju gotovo svakoj građi i ne gube na popularnosti.

Veliku pažnju privući će i O kroj, koji karakterišu izraženiji volumen i zanimljiva silueta. Mom jeans i blago zvonasti modeli takođe ostaju među omiljenim izborima, dok će kraće farmerke biti odlična opcija za kombinovanje sa baletankama, mokasinama i gležnjačama.

Srednji struk i dalje vodi

Kada je u pitanju visina struka, ove sezone nema strogih pravila, pa svako može da bira model prema sopstvenom stilu i građi.

Ipak, farmerke sa srednje visokim strukom izdvajaju se kao posebno praktičan izbor. Lako se prilagođavaju različitim tipovima građe i odlično se kombinuju sa košuljama, majicama i oversized džemperima.

Trend koji neće trajati samo jednu sezonu

Braon farmerke nisu samo prolazni trend koji će nestati sa dolaskom nove sezone. Njihova neutralna nijansa omogućava brojne kombinacije, zbog čega se lako uklapaju u postojeću garderobu i mogu ostati aktuelne godinama.

Zbog svoje svestranosti, elegantnog izgleda i jednostavnog kombinovanja, modni stručnjaci ih izdvajaju kao jedan od ključnih trendova za jesen 2026. godine. One predstavljaju savršen spoj elegancije, praktičnosti i bezvremenskog stila.

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