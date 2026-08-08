Bilo je vreme kada su „gole haljine” pripadale gotovo isključivo crvenim tepisima. Sada, zahvaljujući novom talasu opuštenog stila poznatih ličnosti, ovaj stil koji otkriva više nego što pokriva zvanično je našao svoj put i do belog dana.

Samo pitajte Lolu Tang, koja je izašla u Njujorku noseći providnu Dilara Findikoglu haljinu zbog koje je vidljiv donji veš izgledao kao vodeći stil koji odobravaju trendseterke za ovo leto.

Zvezda serije „The Summer I Turned Pretty” (srp. ,,Leto kada sam postala lepa") je fotografisana u Njujorku noseći ono što bi moglo biti najlepše izdanje trenda „golih haljina” do sada: prozračnu, puderasto-ljubičastu haljinu zbog koje je providno oblačenje delovalo iznenađujuće nosivo za sredinu dana.

Umesto da se oslanja na dramatične proreze ili pripijene siluete, ovaj izgled se igrao sa providnim slojevima koji su omogućili da joj se grudnjak suptilno nazire ispod — lukav stilski potez koji brzo postaje moderna alternativa klasičnoj slip haljini.

Složeni svetloljubičasti dizajn odlikovao se providnim gornjim slojem koji je otkrivao strukturisane panele u stilu büstijera i delikatnu podhaljinu ispod, stvarajući iluziju klasične gole haljine bez prelaska u domen večernje odeće. Delovao je iznenađujuće ležerno za popodne u gradu. Pogodio je savršenu meru između budoar stila i lake letnje haljine, dokazujući da providni materijali više ne moraju biti rezervisani samo za večernje prilike.

Detalji

Tangova je udvostručila energiju prepoznatljivu za ljude iz sveta mode uz pomoć pažljivo odabranih modnih dodataka. Preko ramena je nosila čeličnoplavu ,,Le City" torbu brenda ,,Balenciaga", čija je silueta inspirisana motociklističkim stilom koja je doživela masovni povratak zahvaljujući zvezdama kao što su Bela Hadid i Čarli XCX. Prvi put predstavljena od strane Nikolasa Žeskijera početkom 2000-ih, ova opuštena torba ostaje sinonim za ležerni stil vodećih trendseterki i više od dve decenije kasnije.

Umesto da lepršavu haljinu umiri jednostavnim sandalama, Tangova se još više prepustila njenoj razigranoj strani. Izgled je zaokružila sa roze ,,Coy" salonkama brenda ,,Betsey Johnson", ukomponovanim sa crnim mrežastim detaljima, sićušnim mašnama i izuzetno visokim tankim štiklama.

Ako je prošlo leto pripadalo lepršavim belim pamučnim haljinama i jednostavnim lanenim slip modelima, najzapaženija silueta ove sezone mogla bi biti upravo gola haljina koju zapravo možete nositi i pre zalaska sunca, ističe InStyle.

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