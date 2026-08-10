Punjene tikvice iz rerne idealan su izbor za ukusan i sočan ručak koji se lako priprema. Tikvice punjene mlevenim mesom, paradajzom i začinima, a zatim zapečene do savršenstva, osvojiće i one koji nisu veliki ljubitelji povrća.

Punjeni tikvice iz rerne

Sastojci:

3 srednje tikvice

300 g mlevenog mesa

250 ml soka od paradajza

1 crni luk

1 čen belog luka

1 kašičica seckanog peršuna

1 svež paradajz

1 kašika rendanog parmezana

so, biber, ulje

Priprema:

Tikvice operite, isecite krajeve i presecite po dužini. Kašikom izdubite unutrašnjost da ostane 1 cm debljina do kore. Posolite po ukusu. Na zagrejanom ulju prodinstajte iseckan crni luk da zastakli, dodajte iseckan beli luk i čim zamiriše dodajte meso. Uz mešanje dinstajte dok ne dobije smeđu boju. Dodajte sok od paradajza i začinite po ukusu. Kuvajte 15 minuta da se malo zgusne. Poređajte tikvice u pleh obložen papirom za pečenje. Napunite ih mesom. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 30 minuta, odnosno dok ne omekšaju. Na pola pečenja, stavite odozgo iseckan paradajz, pa vratite u rernu. Gotove tikvice pospite iseckanim peršunom i parmezanom.

Još mnogo ukusnih recepata možete naći na našem sajtu trpeza.alo.rs

Video: