Na TikToku se pojavio novi beauty trend koji obećava blistaviji i svežiji izgled kože. Korisnici društvenih mreža tvrde da im napitak od soka od šargarepe i kokosove vode pomaže da koža izgleda zdravije, ujednačenije, a neki čak navode da doprinosi lepšem tamnjenju.

Iako nijedan napitak ne može preko noći promeniti izgled kože, ovaj spoj je privukao pažnju zbog sastojaka koji mogu biti deo zdrave ishrane.

Zašto su šargarepa i kokosova voda postali hit?

Šargarepa je bogata beta-karotenom, biljnim pigmentom koji telo pretvara u vitamin A, važan nutrijent za normalno funkcionisanje kože. Vitamin A učestvuje u obnovi kožnih ćelija, zbog čega se njegovi derivati često koriste i u kozmetičkim proizvodima za negu kože.

Kokosova voda je popularna zbog sadržaja elektrolita i minerala, posebno kalijuma. Ona doprinosi hidrataciji organizma, a dovoljno tečnosti jedan je od faktora koji mogu pomoći da koža izgleda svežije i odmornije.

Upravo zbog toga je kombinacija šargarepe i kokosove vode postala popularna. Šargarepa obezbeđuje hranljive materije povezane sa zdravljem kože, dok kokosova voda daje osvežavajući efekat. U čaši se pomeša kokosova voda i sok od šargarepe i popije se.

Da li ovaj napitak zaista daje „glow“ koži?

Stručnjaci upozoravaju da nijedna čaša soka ne može zameniti dobru rutinu nege, kvalitetan san, uravnoteženu ishranu i dovoljan unos vode. Ovaj napitak može biti samo dodatak zdravim navikama.

Takođe, preterivanje sa velikim količinama soka od šargarepe nije preporučljivo. Zbog velike količine beta-karotena, kod nekih ljudi koža može dobiti blagu narandžastu nijansu, što je poznato kao karotenemija.

Zato ovaj TikTok trend treba posmatrati kao zanimljiv ritual, a ne kao čarobno rešenje za savršenu kožu. Ako vam prija ukus, čaša soka od šargarepe sa kokosovom vodom može biti osvežavajući dodatak svakodnevnoj ishrani.

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