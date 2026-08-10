Emili Ratajkovski ovog leta ne krije koliko uživa u Grčkoj. Sunce, more, brod, vino i noćno kupanje – poznata manekenka redovno deli delove svog odmora sa pratiocima, ali poslednja objava privukla je daleko više pažnje od ostalih.

Tridesetpetogodišnja manekenka i glumica objavila je niz fotografija i snimaka sa Mediterana, a jedan kadar bio je dovoljan da društvene mreže bukvalno planu.

Noćno kupanje bez kupaćeg

Emili je tokom noćnog kupanja pozirala potpuno naga u vodi, dok je čašom vina prekrila intimni deo tela. U istoj objavi pokazala je i znatno opuštenije trenutke sa letovanja, između ostalog i kako u bikiniju pleše na brodu.

Čitava galerija izgleda kao klasično letnje izdanje Emili Ratajkovski – malo mora, malo provoda i mnogo fotografija koje ne prolaze nezapaženo.

Objava je za kratko vreme prikupila više od pola miliona lajkova, a komentari su počeli da se nižu jedan za drugim.

„Nema leta bez tvojih letnjih objava“, napisao je jedan pratilac.

Drugi je poručio da „obožava Emili na odmoru“, dok joj je jedan od fanova kratko napisao: „Devojko, uživaj u životu!“

Gde god se pojavi, privlači pažnju

Emili već godinama važi za jednu od poznatih ličnosti koje nemaju problem da pokažu telo, a fotografije sa odmora redovno izazivaju ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

Svetsku slavu stekla je nakon pojavljivanja u spotu Robina Tika za pesmu „Blurred Lines“, posle čega je izgradila uspešnu karijeru u modelingu, ali se okušala i u glumi.

Od tada je gotovo svaki njen korak pod lupom javnosti, a ako je suditi po najnovijim fotografijama – u Grčkoj je rešila da ovog leta ne povlači ručnu.