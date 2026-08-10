Dobar gulaš se ne poznaje po tome koliko ste začina stavili u šerpu, već po onom gustom, mirisnom saftu u koji se umače hleb i mesu koje je toliko mekano da vam nož praktično nije potreban. A za takav rezultat ne morate obavezno da pravite zapršku.

Postoji jednostavna stara caka, jedan mali krompir. Ne seče se na kockice, već se sitno narenda i ubaci u gulaš. Tokom kuvanja gotovo potpuno nestane, dok skrob iz krompira prirodno zgusne saft.

Krompir ne stavljajte odmah

Za oko pola kilograma mesa dovoljan je jedan manji krompir. Najpre dobro prodinstajte dosta crnog luka. Nemojte žuriti sa ovim korakom, luk treba lepo da omekša, jer će upravo on dati osnovu gustini i ukusu safta.

Dodajte meso, kratko ga propržite, začinite po ukusu i nalijte tečnošću. Nemojte odmah sipati punu šerpu vode. Bolje je dodavati pomalo tokom kuvanja nego na kraju pokušavati da spasavate gulaš koji više liči na supu.

Kada meso već počne da omekšava, oljuštite mali krompir, narendajte ga na najsitnije rende i ubacite u šerpu.

Posle nekog vremena više ga nećete ni videti. Krompir će se praktično istopiti u saftu, a skrob će povezati tečnost i učiniti je gušćom.

A šta je sa mesom koje se raspada?

Tu krompir nije čarobni sastojak. Za meko meso postoji nešto mnogo važnije – tiha vatra i vreme.

Gulaš nije jelo koje voli žurbu. Ako pojačate ringlu ne biste li ga završili što pre, nećete nužno dobiti mekše meso. Potrebno mu je lagano krčkanje kako bi vezivno tkivo u odgovarajućim komadima mesa postepeno omekšalo.

Zato pustite gulaš da se kuva polako, poklopljen ili delimično poklopljen, i povremeno proveravajte količinu tečnosti. Dolivajte samo koliko je potrebno.

Najčešća greška je previše vode

Često napravimo odličnu osnovu, a onda sve pokvarimo tako što nalijemo previše vode. Gulaš ne treba da bude čorba. Tečnosti treba da ima dovoljno da se meso lagano kuva, ali na kraju saft mora da bude koncentrisan i gust.

Ako ste dodali rendani krompir, nemojte odmah paničiti ako vam se čini da je jelo još retko. Dajte mu vremena. Kako krompir omekšava, a deo vode isparava, videćete kako se saft menja.

Luk je druga polovina tajne

Ni najbolji trik sa krompirom neće mnogo pomoći ako ste luk samo dva minuta provrteli po šerpi.

Za dobar gulaš luk treba polako dinstati dok potpuno ne omekša. Tokom dugog kuvanja i on se gotovo raspada i postaje deo safta.

Zato je kombinacija zapravo jednostavna: dobro prodinstan luk, malo tečnosti, sitno rendani krompir i dugo kuvanje na tihoj vatri.

Zaprška vam tada uglavnom neće ni pasti na pamet.

A kada gulaš sipate u tanjir, saft treba da bude toliko gust da ostaje na komadu mesa i da prosto traži parče svežeg hleba. Ako se meso pritom razdvaja pod viljuškom – znate da ste ga skuvali kako treba.