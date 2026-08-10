Posle dugog boravka na suncu mnogi primete tamne fleke na licu koje se teško povlače. Ove pigmentne promene nastaju zbog pojačanog stvaranja melanina, a najčešće se javljaju na obrazima, čelu, nosu i iznad usana.

Iako postoje brojni kozmetički preparati za hiperpigmentacije, mnogi se odlučuju i za prirodnu negu. Jedan od popularnih domaćih recepata je losion od peršuna i limuna, koji može doprineti svežijem izgledu kože i ujednačenijem tenu.

Zašto se koriste peršun i limun?

Peršun sadrži vitamine i antioksidanse koji doprinose nezi kože i njenom prirodnom sjaju, dok limun sadrži vitamin C i voćne kiseline zbog kojih se često koristi u receptima za posvetljivanje kože. Važno je imati na umu da efekti mogu biti različiti od osobe do osobe, a limun može izazvati iritaciju kod osetljive kože.

Recept za domaći losion

Sastojci:

2 kašike sitno iseckanog svežeg peršuna

1 kašičica limunovog soka

200 ml vode

Priprema:

Peršun stavite u proključalu vodu i kuvajte na tihoj vatri oko 15 minuta. Kada se ohladi, procedite tečnost i dodajte limunov sok. Sipajte losion u čistu staklenu bočicu i čuvajte u frižideru. Najbolje je da ga potrošite u roku od pet dana.

Kako se koristi?

Losion nanosite na čistu kožu uveče, izbegavajući područje oko očiju. Pošto limun može povećati osetljivost kože na sunce, nakon upotrebe neophodno je svakodnevno koristiti kremu sa zaštitnim faktorom (SPF), a losion ne treba nanositi neposredno pre izlaganja suncu.

Napomena: Ovaj recept predstavlja tradicionalni način nege kože, ali nije zamena za dermatološke tretmane. Ako su fleke izražene, naglo se menjaju ili ne prolaze, obratite se dermatologu.

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