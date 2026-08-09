Šta ako tajna sporijeg starenja nije u skupim serumima ili strogim dijetama, već u odlasku u bioskop?
Upravo to sugeriše istraživanje koje su sproveli naučnici sa instituta ,,Tokyo Institute of Science". Prema njihovim rezultatima, osobe starije od 50 godina koje redovno posećuju kulturne događaje imaju biološku starost koja je niža od njihove stvarne starosti.
Drugim rečima, odlazak u pozorište, operu ili bioskop mogao bi da pomogne u usporavanju procesa starenja.
Kulturne aktivnosti mogu da ,,podmlade” organizam i do tri godine
Kako bi to dokazali, istraživači su napravili razliku između hronološke starosti, odnosno broja godina koji piše u ličnim dokumentima, i biološke starosti, koja pokazuje stvarno stanje organizma na osnovu različitih zdravstvenih pokazatelja, poput rada srca i pluća, kao i mišićne snage.
Nakon što su analizirali ove podatke zajedno sa navikama gotovo 1.900 ispitanika starijih od 50 godina, došli su do zanimljivog zaključka. Ljudi koji redovno posećuju kulturne događaje imali su prosečnu biološku starost od 66,9 godina, dok je kod onih koji to čine retko ona iznosila 69,9 godina. Razlika od tri godine možda se ne vidi u dokumentima, ali se vidi u stanju organizma.
Zašto kulturne aktivnosti mogu da uspore starenje?
Postavlja se pitanje kako odlazak u pozorište ili na koncert može da ima sličan efekat kao fizička aktivnost. Naučnici smatraju da je ključ u društvenoj povezanosti.
Odlazak na kulturne događaje podstiče druženje, održavanje društvenih kontakata, mentalnu aktivnost i zdraviji način života, a sve to pozitivno utiče na psihičko blagostanje. Upravo kombinacija ovih faktora mogla bi da doprinese očuvanju zdravlja i usporavanju biološkog starenja, slično kao redovno vežbanje.
Obećavajući rezultati, uz oprez
Ipak, istraživači upozoravaju da rezultate ne treba tumačiti kao konačan dokaz da kulturne aktivnosti same po sebi usporavaju starenje. Moguće je i da ljudi koji češće posećuju bioskope, muzeje ili koncerte već imaju bolje zdravstveno stanje i više mogućnosti da vode aktivan društveni život.
Ipak, jedno je sigurno - odlazak na film, koncert ili izložbu ne može da škodi. A ako nam, uz zadovoljstvo koje pružaju, ove aktivnosti pomognu da duže ostanemo vitalni i očuvamo zdravlje, utoliko bolje, prenosi Elle.
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