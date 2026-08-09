Šta ako tajna sporijeg starenja nije u skupim serumima ili strogim dijetama, već u odlasku u bioskop?

Upravo to sugeriše istraživanje koje su sproveli naučnici sa instituta ,,Tokyo Institute of Science". Prema njihovim rezultatima, osobe starije od 50 godina koje redovno posećuju kulturne događaje imaju biološku starost koja je niža od njihove stvarne starosti.

Drugim rečima, odlazak u pozorište, operu ili bioskop mogao bi da pomogne u usporavanju procesa starenja.

Kulturne aktivnosti mogu da ,,podmlade” organizam i do tri godine