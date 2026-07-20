Reč je o soft krop bobu, modernoj i opuštenijoj verziji klasičnog boba koja osvaja frizerske salone zahvaljujući prirodnom izgledu i jednostavnom održavanju.

Zašto je toliko popularan?

Soft krop bob karakterišu blago teksturirani krajevi, prirodan volumen i meke linije koje licu daju svežiji i mlađi izgled. Za razliku od precizno ošišanih bob frizura, ovaj stil deluje ležernije i ne zahteva savršeno stilizovanje da bi izgledao efektno.

Prilagođava se različitim oblicima lica

Jedna od najvećih prednosti ove frizure jeste njena svestranost. Frizer može prilagoditi dužinu i oblik tako da odgovaraju ovalnom, okruglom, četvrtastom ili srcolikom licu. Pored toga, podjednako lepo izgleda na ravnoj, talasastoj i blago kovrdžavoj kosi.

Savršen izbor za leto

Tokom toplih dana mnogi žele frizuru koja izgleda uredno i bez svakodnevnog feniranja. Upravo tu prednost ima soft krop bob - dovoljno je da se kosa osuši prirodno ili uz minimalno stilizovanje kako bi zadržala moderan i negovan izgled.

Jednostavan za održavanje

Osim što je praktičan, ovaj stil ne zahteva mnogo nege. Dovoljno je redovno skraćivati krajeve kako bi frizura zadržala oblik, dok se za stilizovanje preporučuju lagani preparati koji kosi daju volumen ili naglašavaju njenu prirodnu teksturu.

Zbog spoja elegancije, praktičnosti i prirodnog izgleda, bjuti stručnjaci smatraju da će soft krop bob biti jedna od najtraženijih frizura ovog leta, ali i trend koji će ostati popularan i tokom narednih meseci.