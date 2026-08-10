Taman kada se činilo da su princ Hari i Megan Markl glavni izvor porodičnih trzavica u Vindzorima, britanski mediji ponovo pišu o mnogo zanimljivijem sukobu – onom između sadašnjeg i budućeg kralja.

Prema tvrdnjama koje poslednjih meseci kruže među kraljevskim komentatorima, odnos kralja Čarlsa III i princa Vilijama nije baš tako skladan kao što izgleda tokom njihovih zajedničkih pojavljivanja. A između njih se, ponovo, našla kraljica Kamila.

Bivši kraljevski fotograf i komentator Ijan Pelam Tarner već je govorio da veruje da Kamili smeta Vilijamovo sve veće mešanje u odluke koje se tiču budućnosti monarhije. Prema njegovom tumačenju, ona smatra da je Čarls i dalje kralj i da Vilijam ne bi trebalo prerano da preuzima glavnu reč.

Vilijam i Kamila nikada nisu bili naročito bliski

Da između Vilijama i njegove maćehe postoji komplikovana istorija nije nikakva novost.

Vilijam i Hari bili su veoma vezani za majku, pokojnu princezu Dajanu, pa je Kamilin ulazak u njihov porodični život godinama bio osetljiva tema. Pojedini izvori tvrde da je upravo Kejt vremenom pomogla da odnos Vilijama i Kamile postane mirniji i srdačniji.

Međutim, poslednjih meseci ponovo se pojavljuju priče da iza zatvorenih vrata nije sve tako mirno.

Britanski i američki mediji pisali su i o jednom javnom događaju na kojem je pažnju privuklo to što Vilijam navodno nije napravio očekivani naklon pred Kamilom, dok je Kejt postupila drugačije. Ipak, od jednog takvog trenutka do zaključka da je reč o namernom poniženju ili „javnom prkosu“ postoji prilično veliki korak.

Problem je možda mnogo veći od jednog naklona

Zanimljivije je ono što se navodno događa iza kulisa.

Pojedini izvori tvrde da Kamila smatra da Vilijam postaje sve odlučniji kada su u pitanju poslovi monarhije i da pokušava da utiče na odluke pre nego što je došlo njegovo vreme da sedne na presto.

Slične glasine pojavile su se i povodom Čarlsovih putovanja. Pelam Tarner tvrdio je da je Vilijam bio zabrinut zbog očevog zdravlja i protivio se jednom zahtevnom putovanju, dok je Kamila navodno podržavala Čarlsovu odluku da nastavi sa obavezama. Ni te tvrdnje Bakingemska palata nije zvanično potvrdila.

Drugim rečima, možda nije reč samo o tome ko se kome naklonio, već o mnogo ozbiljnijem pitanju, ko već sada ima poslednju reč u kraljevskoj porodici.

A onda se u priču vratio Hari

Tu čitava dvorska sapunica dobija još jedan zaplet.

Dok se za Vilijama već dugo tvrdi da nema mnogo želje za pomirenjem sa mlađim bratom, poslednjih meseci pojavljuju se informacije da je Čarls spremniji da ostavi otvorena vrata za eventualno približavanje Hariju.

Pelam Tarner je čak tvrdio da Kamila možda podržava Čarlsa da ne prihvati Vilijamove navodne pokušaje da spreči kontakt sa Harijem. I ovo je, međutim, komentar kraljevskog posmatrača, a ne zvanična informacija iz palate.

Zbog toga bih iz originalnog teksta potpuno izbacila tvrdnju da je „Čarlsova osveta počela“. Za to nisam pronašla pouzdan dokaz. Mnogo je korektnije reći da pojedini komentatori Čarlsovo približavanje Hariju tumače kao znak da kralj želi samostalno da donosi odluke, bez obzira na stav starijeg sina.

Jer iza svih priča o naklonima, protokolu i porodičnim simpatijama krije se mnogo važnije pitanje. Čarls jeste kralj, ali Vilijam zna da je sledeći na redu. A upravo taj period, kada jedan čovek još nosi krunu, a drugi se sve ozbiljnije priprema da je jednog dana preuzme, očigl