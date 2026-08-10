1. Otvorite ulazna vrata. Sva energija, uključujući i onu potrebnu za romansu, ulazi u vaš dom kroz vrata, zato ih što češće širom otvarajte.

2. Stavite ružičaste ruže u svoju spavaću sobu. Roze je boja bezuslovne ljubavi, dok je bela boja rođenja i novih početaka. Stavite nekoliko ružičastih ruža u belu vazu, i to na sto koji se nalazi blizu vašeg kreveta ili na drugo mesto gde možete da ih vidite. Ove boje u kombinaciji s ružama učiniće da vam ljubav procveta.

3. Stavite činiju s kruškama u kuhinju. Kuhinja se tradicionalno smatra srcem doma, a stavljanje činije s kruškama na kuhinjski sto kreira simboličnu inspiraciju.

4. Unesite balans u svoj dekor. Napravite energetsku pozivnicu za suprotan pol, naročito u sobi u koju gosti prvo ulaze. Pogledajte okolo i vidite ima li stvari koje mogu da privuku mušku pažnju. Dekor u vašoj spavaćoj sobi takođe je važan. Imate li samo jednu stolicu u sobi? Da li su jastuci poređani na jednu stranu kreveta? Zapitajte se kako bi vam izgledala soba ako biste je s nekim delili. Ako već živite s nekim, a nedostaje vam malo varnica, pokušajte da spavate u crvenoj posteljini. U svetu feng šuija crvena posteljina je začin u romansi.

5. Uklonite nered sa svojih vrata. Sektor karijere u vašem domu povezan je s vašim ulaznim vratima. Ako su vrata blokirana, imaćete problema u karijeri. Nered usporava energiju. Uverite se da se vaša ulazna vrata u potpunosti otvaraju i da nema nikakvog krša iza njih.

6. Osvetlite svoj ulaz. Svetlost treba da obasjava vaša vrata, kao i put do njih. Zato upalite svetlo na svojoj verandi čak i preko dana. Ako vas brine račun za struju, držite svetlo upaljeno tri sata dnevno. Ukoliko nemate svetlo na verandi, upalite ono iz unutrašnjosti kuće.

7. Pronađite svoj omiljeni broj. Odredite sumu novca koju biste želeli da dobijete ove godine i zapišite je na ljubičasti papir, jer je to boja novca po feng šuiju. Pri tom koristite crvenu olovku, jer je to još jedna boja povezana s bogatstvom. Taj papir stavite u novčanik. Kada znate svoj broj, načinili ste prvi korak ka njegovom osvajanju. Još jedan potez može vam doneti dodatni dohodak. Stavite fontanu u deo kuće koji se odnosi na bogatstvo. Potom stavite devet novčića u fontanu.

8. Uključite šporet. Ukopčajte sve četiri ringle na šporetu na sekundu ili dve svakog dana. Vaš šporet simbolizuje hranu i izobilje. Zato morate da aktivirate to izobilje – podgrevajući ga. Takođe, bitno je da vam šporet bude čist jer je to simbol vašeg prosperiteta.