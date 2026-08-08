Bilo da ste u prevozu, kancelariji ili na zasluženom letovanju, visoke temperature i gradsko zagađenje nisu jednostavni za podnošenje, a naša kosa to prva primećuje. Neposlušni pramenovi, znojav vrat, nedostatak volumena, masno vlasište i ispucali krajevi - sve su to neugodnosti koje bismo najradije izbegli u potpunosti.

Stoga se pitamo, koje frizure i trikove treba usvojiti kada letnje vrućine dostignu svoj maksimum? Kako bismo vam pomogli da vaša kosa ostane zdrava i stilizovana ovog leta, u nastavku donosimo nekoliko nezaobilaznih saveta.

Nahranite krajeve uljem

Kada se živa u termometru popne iznad tridesetog podeoka, kosa neretko postaje hirovita i teška za oblikovanje. Suvi krajevi i lomljive vlasi zahtevaju poseban tretman, a hranljivo ulje je vaš apsolutni saveznik. Neka bude neizostavan detalj u vašoj torbici tokom svih letnjih avantura jer kosi pruža savršeno disciplinovani izgled.