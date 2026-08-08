Bilo da ste u prevozu, kancelariji ili na zasluženom letovanju, visoke temperature i gradsko zagađenje nisu jednostavni za podnošenje, a naša kosa to prva primećuje. Neposlušni pramenovi, znojav vrat, nedostatak volumena, masno vlasište i ispucali krajevi - sve su to neugodnosti koje bismo najradije izbegli u potpunosti.
Stoga se pitamo, koje frizure i trikove treba usvojiti kada letnje vrućine dostignu svoj maksimum? Kako bismo vam pomogli da vaša kosa ostane zdrava i stilizovana ovog leta, u nastavku donosimo nekoliko nezaobilaznih saveta.
Nahranite krajeve uljem
Kada se živa u termometru popne iznad tridesetog podeoka, kosa neretko postaje hirovita i teška za oblikovanje. Suvi krajevi i lomljive vlasi zahtevaju poseban tretman, a hranljivo ulje je vaš apsolutni saveznik. Neka bude neizostavan detalj u vašoj torbici tokom svih letnjih avantura jer kosi pruža savršeno disciplinovani izgled.
Dodatni bonus: njegove mirisne note doneće vam neophodno osveženje u svakom trenutku.
Stilizujte kosu mudro
Imate dugu kosu i ne znate kako da je obuzdate tokom najvećih vrućina? Iako nije uvek jednostavno napraviti besprekornu punđu ili neku kompleksniju frizuru, možete se osloniti na dva trenda za leto 2026. Rajf, prepoznatljivi beauty adut poznatih devojaka, doživeo je svoj veliki povratak i omogućava vam da sklonite kosu sa lica uz minimalan trud. S druge strane, visoki konjski rep ostaje neprikosnoveni izbor.
Proredite šamponiranje
Ovo je najveća letnja zamka u koju ne smete upasti! Ekstremna toplota i prateće zagađenje često nas dovode do ivice izdržljivosti, zbog čega po povratku kući instinktivno žurimo pod tuš. Iako je ta potreba potpuno razumljiva, naša kosa se ne bi složila.
Baš kao i mi, i ona trpi klimatske i ekološke agresore, a svakodnevno pranje šamponom samo dodatno isušuje vlas i iritira vlasište. Budite odlučni i zadržite sličan ritam pranja kao i tokom hladnijih meseci. Vaša kosa će vam biti zahvalna.
Ispirajte kosu hladnom vodom
Ovo je dobro poznati trik za koji je gotovo svaka žena barem jednom čula: „Kosu uvek treba ispirati hladnom vodom.” Ova tehnika, koja bi trebalo da kosi trenutno vrati sjaj tako što zatvara njenu kutikulu, često nam je odbojna i neprijatna tokom zime. Ipak, kada su napolju velike vrućine, ovaj korak postaje pravo zadovoljstvo.
Vaš letnji arsenal u sferi lepote
- Serum na bazi ulja: Idealan za zaglađivanje upornih, sitnih vlasi koje se neumorno pojavljuju duž linije čela, na potiljku ili oko ušiju. Birajte ga u praktičnom putnom formatu kako bi uvek bio uz vas.
- Tretman za vlasište: Revitalizuje koren kose, vraćajući joj punoću i tonus. Nanesen pre pranja, ovaj preparat umiruje kožu glave i sprečava njeno prekomerno mašćenje ili isušivanje.
- Šampon za suvo pranje: Neprocenjiv adut koji će vam pomoći da odolite iskušenju čestog pranja tokom toplotnih talasa, a pritom kosi obezbediti instant teksturu.
- Suvo ulje: Disciplinuje vlasi, daje im mekoću, sprečava osećaj grubosti pod prstima i ostavlja suptilan trag za vama.
- Hranljiva maska: Neophodan korak za intenzivnu obnovu suve i toplotom oštećene kose, savetuje Elle.
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