Crveno rumenilo vratilo se u pop-kulturu nakon što je šminkerka Rouz-Mari je otkrila kako je postizala izražen rumeni izgled na obrazima Viktorijinih anđela.

,,Kad sam radila izgled za 'Victoria’s Secret', modeli su uvek morali da izgledaju što prirodnije. Imale su predivno zarumenjen look i mnogi su se pitali koja je to ružičasta nijansa rumenila, ali nije ružičasta, reč je o crvenom rumenilu,” rekla je Rouz-Mari. Nakon što je to otkriće završilo na TikToku, cela jedna nova generacija je postala opsednuta crvenim rumenilom. Nije ni čudo, ko ne bi želeo da izgleda kao Viktorijin anđeo?

Crveno rumenilo igra na prirodnost

Crveno rumenilo pruža prirodan, zarumenjen izgled obraza i licu daje mladalačku svežinu. Tu svežinu koji imitira prirodnu prokrvljenost obraza izgleda dobro na svakom tonu kože upravo zato što oponaša ono što se licu događa kad nam je vruće, kad trčimo ili osetimo nalet snažnih emocija.

Nakon Viktorijine „crvene ludnice“, mnogi su počeli da otkrivaju rumenilo u boji šljive, za sličan, ali hladniji look koji je bio odličan za zimu. Potom se na proleće ponovo vratio blonzing trend kao idealno rešenje za preplanuli izgled u iščekivanju leta, a sad kad nam je leto stiglo, uz silnu zaštitu kože od sunca, nekima nedostaje taj „spaljeni“ izgled lica. Zato je na red došao i ,,sunburn blush" trend.

,,Sunburn blush" trend za leto

Kako nastojimo da zaštitimo kožu od štetnog UV zračenja kako ne bi izgorela i time pocrvenela, lice ostaje predivno ujednačeno bez flekica i tragova sunca. Retro nostalgija za tim posebnim sunčanim pečatom na licu proizvela je crveni ,,sunburn blush" trend gde se crveno rumenilo pokazalo se kao odlična zamena za prženje na suncu.

Osunčano lice, gde su obrazi i nos blago pocrveneli na suncu, inspiracija je iza ovaj letnji trend šminkanja.

Za razliku od izgleda za reviju ,,Victoria’s Secret", u ovom letnjem trendu šminkanja, crveno rumenilo nanosi se u znatno većoj količini i ne zadržava se samo na obrazima. Most nosa takođe je potrebno zarumeneti kako biste oponašali izgled koji se dobije nakon spavanja na plaži ili ,,sunburn blush" trend.

Međutim, ljubitelji ovog trenda i dalje intenzivno štite kožu od sunca, premda je cilj izgledati blago crvenkasto. Za uspešan look bitna je i tekstura. Nanošenjem crvenog rumenila u kremastoj teksturi, jer omogućuje vrlo prirodan izgled, ljubitelji osunčanog izgleda mogu dobiti najbolje od oba — kožu koja je zaštićena od preuranjenog starenja i romantičan crveni izgled letnje opuštenosti, navodi Vogue.

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