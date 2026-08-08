Rešenje problema sa podočnjacima i tamnim kolutovima oko očiju svi obično tražimo u šminki - korektor sa jakom pokrivnom moći, malo hajlajtera na pravom mestu i problem je, naizgled, rešen.

Međutim, ako podočnjaci ne prolaze ili postaju još izraženiji iz godine u godinu, razlog često leži u nezi kože. I to ne zato što vam nedostaje serum protiv hiperpigmentacije ili krema za područje oko očiju, već zbog jednog osnovnog koraka koji mnogi zaboravljaju - zaštite od sunca ispod očiju.

Tamni podočnjaci i hiperpigmentacija: Kako UV zraci utiču?